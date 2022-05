Así lo reveló el padre del estudiante

La desesperación se apodero de los padres

¿Los policías actuaron mal aquel día?

Padre de estudiante de primeria en Uvalde pidió lo impensable en medio del tiroteo. La autoridades en Texas admitieron que tomaron una “decisión incorrecta” al no ingresar de inmediato a la escuela primaria Robb en Uvalde cuando Salvador Ramos, de 18 años disparaba contra los pequeños estudiantes.

Previo al anuncio, las críticas y reclamos de los padres por la actuación de la policía no se hicieron esperar. Uno de ellos, el del padre de familia Victor Luna, quién pidió a los oficiales que le dieran un chaleco y un arma para ingresar a la primaria y acabar con el agresor.

El padre de familia se ofreció a entrar en la primaria en pleno tiroteo

“Yo mismo le dije a uno de los oficiales, si no querían entrar allí, que me preste su arma y un chaleco, y yo mismo entraré allí para manejarlo, y me dijeron que no”, dijo Victor Luna en un entrevista exclusiva con la CNN. Además dijo que quería que los oficiales “entraran y se deshicieran de ese hombre, ese tirador”.

“Quiero decir, les tomó un tiempo entrar allí. Entonces quiero decir que sucedió esta tragedia, como si los niños no lograran salir adelante… Estaban haciendo su trabajo, pero podrían haberlo hecho más rápido antes de que ese hombre fuera a la escuela”, declaró el afectado padre de familia.