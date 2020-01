Padres hispanos culpables de asesinar y torturar a su hijo de 4 años

EFE informa de que un gran jurado encontró suficiente evidencia para acusar formalmente de asesinato y tortura a los padres del niño latino Noah Cuatro, informó este martes la fiscalía del condado de Los Ángeles, California.

José María Cuatro Jr. y Úrsula Elaine Juárez fueron acusados formalmente del asesinato del menor de cuatro años de edad, quien falleció en julio de 2019 en Palmdale, al noroeste de Los Ángeles.

