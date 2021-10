Revelan las tristes imágenes de los padres de Gabby Petito con las cenizas de la joven

Los padres y sus respectivas parejas, viajaron hasta Wyoming para obtener el cuerpo de Petito

Fueron a los últimos lugares donde estuvo la joven vloggera antes de desaparecer

DEVASTADORAS IMÁGENES. Los padres de la joven youtuber, Gabby Petito, después de unas largas semanas de haber encontrado el cuerpo de su hija en la reserva de Wyoming, tuvieron la oportunidad de obtener las cenizas de su hija. Ellos viajaron hasta el estado donde se realizaron las pruebas del forense y pudieron ‘reencontrarse’ con Petito.

En las fotografías que fueron capturas, se muestra a Joseph Petito, padre de la joven, cargando una caja blanca que contiene las cenizas de Gabby. Las imágenes que rondan por redes sociales y medios de comunicación, rompen el corazón de la comunidad. No solo recuperaron las cenizas de la joven, sino que tuvieron la oportunidad e hacer un viaje relámpago por los últimos sitios donde estuvo con Laundrie y hablaron con los agentes sobre la investigación.

Padres Gabby Petito recogen cenizas: GABBY REGRESA A CASA

A principios de septiembre, es que la noticia de la desaparición de Gabby Petito acaparaba los medios de comunicación del país. Ninguna persona podía creer que una joven, de 22 años, hubiera desaparecido en medio de un viaje con su novio; las autoridades intentaron establecer contacto con él y se negó. Días después se dio a conocer la desaparición de Brian Laundrie, el prometido de Gabby. La historia se tornó extraña, hasta para los investigadores. ¿Dónde estaba Gabby? ¿Volvería a casa?

La búsqueda comenzó y con ello, las nuevas respuestas ante las actitudes de quien fue pareja de la joven. Ambos estaban desaparecidos, pero, una pequeña pista fue la que los llevó al encuentro de Petito. Desgraciadamente, la joven estaba muerta. ¿La causa? Estrangulamiento. A más de un mes de su fallecimiento, por fin sus padres pueden recuperar sus cenizas y llevar a Gabby a casa. Archivado como: Padres Gabby Petito recogen cenizas