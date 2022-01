Según informes, los hechos ocurrieron en agosto del año 2017, cuando los paramédicos llamaron a la policía luego de que se informara que la pequeña Ava, quien en ese entonces solo tenía nueve días de nacida, no respondía en una dirección en Nelson, Lancashire, una localidad en Inglaterra.

Era una inocente. Una madre y un padre en Inglaterra han sido declarados culpables luego de causarle la muerte a su bebé Ava Grace de tan solo nueve días de nacida, condenando a los padres a 18 años de prisión: “Le sacudieron la vida a una pequeña inocente”. Con información del periódico The Independient.

El terror no parecía si quiera terminar, ya que tras revelarse el examen post-morten que le realizaron a la pequeña se reveló que su muerte había sido provocada, luego de que la bebé de nombre Ava Grace fuera terriblemente sacudida cuando tenía apenas pocos años de haber nacido.

El detective Jill Johnston también reveló que la relación de ambos padres era demasiado tóxica, la cual no ayudaba en nada a la crianza y cuidado de la bebé: “En última instancia, su preocupación egoísta por sí mismos, combinada con su relación toxica y volátil, ha resultado la muerte de su bebé de solo 9 días de nacida”.

Encuentran a bebé en Alaska

Cabe destacar que esta no ha sido las únicas noticias en las que un bebé tiene un final tan desafortunado, ya que el pasado 3 de enero un pequeño fue abandonado en Alaska dentro de una caja de cartón en medio del frio, el niño fue encontrado con la siguiente nota:

“¡¡Por favor, ayúdame. Nací hoy, el 31 de diciembre de 2021 (a las) 6 de la mañana. Nací con 12 semanas de anticipación. Mi mamá tenía 28 semanas cuando me tuvo. Mis padres y abuelos no tienen comida, ni dinero para criarme. NUNCA quisieron hacerme esto “Mi mamá está muy triste por hacer esto. Por favor, llévame y búscame una FAMILIA AMOROSA. Mis padres se lo suplican a quien me encuentre. Mi nombre es Teshawn.”, se podía leer en la triste carta. El pequeño ya fue puesto en manos de autoridades competentes.