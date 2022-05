En un extraño caso de problemas familiares ante la justicia en India, unos padres demandaron a su hijo y nuera.

Los padres demandaron a su hijo y nuera por no darles todavía un nieto que los convierta en abuelos.

Los denunciantes dijeron que la pareja lleva seis años de matrimonio y no pueden seguir esperando para recibir un nieto.

Como dirían algunos: ver (o leer en este caso) para creer. Unos padres en India demandaron a su hijo y nuera por no darles todavía un nieto o nieta, a pesar de que llevan seis años de matrimonio. Los denunciantes reclamaron que no pueden seguir esperando para convertirse en abuelos.

Una pareja de jubilados de India ha demandado a su hijo y a su nuera tras exigirles que tengan un nieto o nieta en el plazo de un año o, de lo contrario, que les paguen 50 millones de rupias (unos 645,000 dólares estadounidenses), según reportó el diario 11 Alive, entre otros medios, esta semana.

Sanjeev Ranjan Prasad, un funcionario jubilado de 61 años, aseveró que se trata de un asunto emotivo y sensible para él y su esposa, Sadhana Prasad, y afirmó que no pueden esperar más, ya que su hijo, un piloto de profesión, se casó hace seis años y todavía no les ha dado la dicha de convertirlos en abuelos.

“Queremos un nieto o una nieta dentro de un año o una compensación, porque he gastado los ingresos de toda mi vida en la educación de mi hijo”, manifestó Sanjeev Ranjan Prasad a los periodistas el jueves 12 de mayo. El padre denunciante precisó que había gastado 3,5 millones de rupias (unos 38,700 dólares) en la formación de piloto de su hijo en Estados Unidos, reseñó 11 Alive.