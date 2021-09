Los padres de Brian Laundrie afirmaron no saber su paradero.

Según el abogado de la familia, los padres de Brian Laundrie “están preocupados por él” y esperan que el FBI lo encuentre.

Brian Laundrie, novio de la instagrammer asesinada Gabby Petito, lleva más de una semana desaparecido. Aún no hay rastros que conduzcan a su captura. Los padres de Brian Laundrie, el novio y prometido de la instagrammer asesinada Gabby Petito, dijeron desconocer el paradero de su hijo y, además, aseguraron que "están preocupados por él". Los padres de Brian Laundrie emitieron esa declaración a través de un comunicado enviado por el abogado de la familia Steve Bertolino al portal People, medio en el que aseguró: "Chris y Roberta Laundrie no saben dónde está Brian". Padres de Brian Laundrie emiten comunicado El abogado agregó: "Están preocupados por Brian y esperan que el FBI pueda localizarlo. La especulación del público y algunos en la prensa de que los padres ayudaron a Brian a dejar la casa familiar o a evitar el arresto por una orden que se emitió después de que Brian ya había desaparecido durante varios días, simplemente está mal". En su reporte del lunes 27 de septiembre, People recordó que Brian Laundrie no ha sido visto en Florida durante más de una semana y es objeto de una extensa persecución que ha captado la atención de todo Estados Unidos. El joven ha sido citado como "persona de interés" por la desaparición de su prometida Gabby Petito, aunque las autoridades no lo han declarado oficialmente sospechoso de su desaparición o asesinato.

Los padres de Brian Laundrie aseguran no saber nada de él Según los informes, el joven de 23 años se fue de la casa familiar el 14 de septiembre para realizar una caminata por la naturaleza en la Reserva Carlton, que las autoridades han calificado “un lugar vasto e implacable a veces”. La reserva de 25,000 acres tiene muchas zonas donde el agua puede llegar hasta la cintura. “Este es un trabajo peligroso para los equipos de búsqueda, ya que están atravesando pantanos infestados de cocodrilos y serpientes y senderos para caminar y andar en bicicleta que están inundados”, comentó Josh Taylor, portavoz de la Policía de North Port, en un comunicado de prensa emitido la semana pasada.

Brian Laundrie tiene una orden de arresto En medio de la intensa búsqueda del paradero de Brian Laundrie, el Tribunal de Distrito de Wyoming emitió el jueves pasado una orden federal para su arresto, alegando que usó tarjetas de crédito no autorizadas después de la muerte de Gabby Petito. El cadáver de Gabby Petito fue localizado en el Parque Nacional Grand Teton, en Wyoming, el 19 de septiembre. Su madre la reportó desaparecida por primera vez el 11 de septiembre, diez días después de que Brian Laundrie regresara a la casa de sus padres en North Port, Florida, en la furgoneta blanca que la pareja había estado usando para viajar por el país.

Padres de Brian Laundrie dijeron estar “preocupados” por él Brian Laundrie regresó a casa solo, dijeron las autoridades. Y desde entonces se ha negado a sentarse con los investigadores para discutir el caso y descifrar qué pasó con su prometida Gabby Petito en el ‘road trip’ que efectuaban por el país. Durante casi dos meses, Gabby y Brian habían estado viajando por Estados Unidos en una furgoneta Ford Transit blanca modificada. Aparentemente, la pareja se detuvo en el Parque Nacional Grand Teton el 25 de agosto, el mismo día que la madre de ella dijo que habló con su hija por última vez.

El caso de Gabby Petito sigue siendo un misterio Después de su última conversación telefónica, la madre de Gabby Petito recibió un mensaje de “texto extraño” enviado desde el teléfono de su hija, uno que ahora no cree que haya escrito la instagrammer y aspirante a youtuber en aquel momento. Las autoridades determinaron que la muerte de Gabby Petito fue un homicidio. Pero los investigadores aún esperan los resultados finales de la autopsia para saber con exactitud cómo fue asesinada. Lo que sí creen conocer es que murió en algún momento entre el 27 y el 30 de agosto. Si posee alguna información sobre el caso, llame de inmediato al 1-800-CALL-FBI (225-5324).

Extraños mensajes de Gabby Petito antes de morir llaman la atención Mientras las autoridades siguen la búsqueda de su novio Brian Laundrie, unos mensajes, que ahora parecerían extraños, escritos por Gabby Petito han llamado la atención de los usuarios que también tratan de descifrar por qué ocurrió el triste homicidio que ha conmocionado a Estados Unidos. De acuerdo con un reporte del diario The Sun, indagadores de la web han llamado a prestar atención a varios mensajes escritos en un trabajo artístico de Gabby Petito publicado en su Instagram. La obra es un dibujo de un rostro femenino rodeado por unas frases y publicado el 27 de abril de 2020, según la fecha que indica el post.

Analizan mensajes escritos por Gabby Petito En uno de los mensajes alrededor del dibujo de la cara se leyó: “No me gusta salir. Me gusta mi cama”, mientras otro más abajo indicó: “Para mi futura yo: no estoy durmiendo, solo estoy cerrando los ojos”. Y en la parte superior del dibujo, un letrero mencionó: “De: el funcionamiento interno de mi mente…”. Los usuarios comenzaron a leer y debatir sobre el significado de los mensajes en la obra de arte de Gabby Petito, que ella tituló “#boredinthehouseandiminthehousebored”, probablemente en referencia al éxito que se volvió viral en TikTok durante la cuarentena del Covid en 2020, explicó el referido periódico.

Debaten mensajes de Gabby Petito escritos en un dibujo “¿Por qué escribiría: ‘No me gusta salir’?”, comentó un usuario, mientras otro cuestionó: “¿por qué escribiría: ‘Para mi futura yo: no estoy durmiendo, solo estoy cerrando los ojos’?”. Según The Sun, otros mensajes alrededor del dibujo dicen: “ahora no, estoy ocupada durmiendo” y “tú eras como un sueño”. El diario reseñó que el caso de Gabby Petito ha llamado la atención de millones de usuarios en Internet quienes han estado analizando obsesivamente las publicaciones de la bloguera y aspirante a youtuber en las redes sociales en busca de pistas que puedan esclarecer su muerte.

Buscan pistas en mensajes y publicaciones de Gabby Petito Las últimas publicaciones de Instagram de la joven (ahora con más de 1 millón de seguidores) han sido cuestionadas por los llamados ‘detectives’ de la web que han mencionado la falta de ubicaciones etiquetadas, así como una posible pista revelada por su cabello. Muchos de esos usuarios investigadores señalaron que el cabello de Gabby Petito parece haberse teñido de rubio en su último post, ya que en sus publicaciones anteriores no tenía el cabello tan claro. No hay evidencia de que las imágenes hayan sido editadas o publicadas por otra persona que no sea la víctima, acotó The Sun.