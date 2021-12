Los padres de Ethan Crumbley, hicieron su primera aparición en el tribunal

Ambos se han declarado inocentes en pleno juicio

La familia permanecerá bajo las rejas y el hijo será juzgado como adulto ¿UN ASUNTO DE FAMILIA? Después de que se detuviera a Ethan Crumbley, presunto culpable del asesinado de 4 personas en el tiroteo hacia Oxford High School, se realizó la detención de los padres del joven quienes intentaron huir del estado para evitar los cargos judiciales que están en su contra por favorecer a su hijo, de tan solo 15 años, a obtener un arma ‘como regalo adelantado de Navidad’. En pleno juicio, los padres del joven que desató el tiroteo en el High School rompieron el silencio y dieron declaraciones al respecto, mencionando que ellos eran inocentes del acto que arrebató la vida de cuatro menores de edad. El juez, informó que la fianza se fijó a un millón de dólares, $500,000 mil dólares cada uno y que si lograban pagar la fianza, podrían estar con un localizador en arresto domiciliario. ¿INOCENTES? Hace un par de días, sucedió una tragedia en el estado de Michigan que dejó a más de una persona horrorizada. En Oxford High School, un estudiante sacó un arma y comenzó el tiroteo, matando a cuatro de sus compañeros; el joven, actualmente se encuentra bajo arresto y se dio a conocer que será juzgado como adulto debido a que solo tiene 15 años. Sus padres, quienes supuestamente fueron los que le otorgaron el arma fueron aprehendidos al intentar huir del estado. Ambos adultos, se encuentran bajo las rejas y se llevó a cabo la audiencia donde se informó que permanecerían bajo las rejas debido al riesgo de fuga que ambos representan; cuando la jueza les permitió hablar, ambos se declararon inocentes ante los cargos que enfrentan.

Padres niño tiroteo Michigan: ¿Una fianza millonaria? De acuerdo con The Associated Press, un juez impuso el sábado una fianza combinada de 1 millón de dólares a los padres del adolescente de Michigan acusado de matar a cuatro estudiantes en Oxford High School. Aunque es una fianza elevada, se consideró que si los padres logran pagarla podrán salir y permanecer en su hogar bajo arresto. La jueza Julie Nicholson asignó una fianza de $ 500,000 dólares cada uno a cada uno de los padres y requirió monitoreo GPS si pagan para ser liberados, y acordó con los fiscales que representaban un riesgo de fuga, informó The Associated Press. La noticia, pareció afectar a los padres de Ethan quienes se mostraron sumamente afectados por el hecho.

Padres niño tiroteo Michigan: Rompen el silencio Los padres del joven, dieron sus primeras declaraciones después de que se les cuestionara sobre el tiroteo que ocurrió en la escuela de Michigan y donde su hijo, fue inculpado por quitarle la vida a las cuatro personas y causar pánico en el lugar. Al momento de preguntarles como se declaraban, ambos padres respondieron que eran inocentes de cada uno de los cuatro cargos de homicidio involuntario en su contra durante una audiencia celebrada en Zoom, señaló AP. La más afectada por estar en la audiencia y enfrentarse a las leyes, fue Jennifer Crumbley quien sollozó y luchó por responder a las preguntas del juez en ocasiones y James Crumbley negó con la cabeza cuando un fiscal dijo que su hijo tenía pleno acceso al arma utilizada en los asesinatos, informó la agencia AP.

Padres niño tiroteo Michigan: ¿No querían huir? Los abogados que defienden a la pareja Crumbley, informaron que sus clientes nunca habían querido escapar de las autoridades y que, el procedimiento fue abusivo desde el instante en que dejaron a los medios de comunicación inmiscuirse y difundir información "excesiva" en un momento delicado para la familia, quienes no sabían como lidiar con el suceso que provocó su hijo. Los abogados defensores de los Crumbley, todavía argumentaron que sus clientes nunca tuvieron la intención de huir y que habían hecho planes para reunirse con sus abogados temprano esa mañana. Además, que la abogada Shannon Smith mencionó que divulgaron la acusación de que su hijo adolescente tenía acceso irrestricto a las armas que los fiscales dicen que su padre le compró días antes del tiroteo, señaló AP.

Padres niño tiroteo Michigan: ¿Se encontraban devastados? Según las declaraciones de los abogados de la pareja, ellos se encontraba sumamente devastados por las recientes actividades que pusieron en jaque su vida entera. Los abogados, testificaron que en cuestión del arma que "supuestamente" entregaron a su hijo, de 15 años, se encontraba totalmente cerrada y no tenía las municiones cerca de él. "Nuestros clientes están tan devastados como todos los demás", dijo Smith, y agregó que el arma "estaba cerrada". No brindó más detalles durante la audiencia del sábado, declaró The Associated Press. Por el momento, la investigación continuará hasta obtener el veredicto de los cargos en contra de la pareja y ver si son culpables o no.

Padres niño tiroteo Michigan: ¿Por qué fueron acusados? De acuerdo con The Associated Press, Karen McDonald, quien pertenece a la oficina de la fiscal del condado de Oakland, fue quien leyó los cargos en contra de los Crumbley y los acusó de no intervenir el día de la tragedia a pesar de haber sido confrontados con un dibujo y un mensaje escalofriante, "sangre por todas partes", que se encontró en el escritorio del niño. Si el jurado logra encontrarlos culpables, podrían pasar hasta 15 años en la prisión por los cuatro cargos que enfrentan. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer más detalles sobre el juicio que se llevó a cabo esta mañana e informaron que, los tres se encuentran en la misma presión pero no tienen permitido convivir entre ellos.

¿Son peligrosos? Fue The Sun, quien anunció que la familia Crumbley ya había sido examinada para conocer si padecían alguna enfermedad mental en esos instantes. De acuerdo con el alguacil Michael Bouchard del condado de Oakland, Michigan. la familia se encuentra siendo monitoreada cada un par de horas y se establecieron diferentes pruebas para conocer si enfrentaban un problema de salud. El medio de comunicación, también mencionó que en una conferencia de prensa el sábado por la tarde, se reveló que Jennifer, James y Ethan Crumbley están todos aislados y bajo vigilancia de suicidio por precaución, informó el alguacil Michael Bouchard. Hasta el momento, no se conocen más detalles al respecto sobre lo acontecido.

¿Hubo negligencia por parte de los padres? Después de que los padres fueron llamados a comparecer ante el comportamiento de su hijo, el joven regresó a su clase y sacó del baño un arma, disparando a los estudiantes en el pasillo, acorde a reportes de la policía. Jennifer Crumbley, madre de Ethan le escribió un mensaje a su hijo ‘Ethan no lo hagas’; según declaraciones de McDonald: “Los cargos son por contribuir a que sucediera la tragedia y fincar responsabilidades”. “Todo lo que puedo decir en este momento es que esas acciones en nombre de mamá y papá van más allá de la negligencia”, dijo McDonald a WJR-AM. “Obviamente, estamos procesando al tirador al máximo pero hay otras personas que deberían rendir cuentas”. Más tarde, en una conferencia de prensa, McDonald dijo que ella había señalado firmemente que los padres de Crumbley estaban bajo escrutinio cuando presentó cargos contra su hijo el miércoles. Jennifer y James Crumbley no respondieron un mensaje dejado por The Associated Press.

“Una zona de guerra” Un adolescente acusado de matar a cuatro estudiantes en una escuela secundaria de Michigan fue llamado a hablar con los supervisores escolares antes del tiroteo, pero “no se justificaba ninguna disciplina”, dijo el superintendente el jueves en sus primeras declaraciones extensas desde la tragedia. Tim Throne, líder de Oxford Community Schools, dijo que la escuela Oxford High School parece una “zona de guerra” y no estará lista hasta dentro de semanas. Pero en repetidas ocasiones reconoció a los estudiantes y al personal por cómo respondieron a la violencia el martes. “Decir que todavía estoy en estado de shock y entumecido probablemente sea un eufemismo. Estos eventos que han ocurrido no nos definirán”, dijo Throne, con rostro sombrío y hablando lentamente, en un video de 12 minutos.

¿Qué hacían los padres del sospechoso en la escuela el mismo día del tiroteo? Ethan Crumbley, de 15 años, ha sido acusado como adulto de dos docenas de delitos, incluidos asesinato, intento de asesinato y terrorismo, por el tiroteo en la escuela del condado de Oakland, aproximadamente a 50 kilómetros (30 millas) al norte de Detroit. “Quiero que sepa que se ha hablado mucho sobre el estudiante que fue detenido, que lo llamaron a la oficina y todo ese tipo de cosas. No se justificaba ninguna disciplina”, dijo Throne. “No hay registros de disciplina en la escuela secundaria. Sí, este estudiante tuvo contacto con nuestra oficina principal y, sí, sus padres estaban en el campus el 30 de noviembre”. Throne dijo que no podía revelar detalles adicionales de inmediato. El alguacil Mike Bouchard ha dicho que el comportamiento de Crumbley en el aula fue una preocupación el día del tiroteo.

¿El tiroteo fue premeditado? No se ofreció ningún motivo. Pero la fiscal Karen McDonald dijo que el tiroteo fue premeditado, basado en una “montaña de evidencia digital” contra Crumbley. “Estamos seguros de que podemos demostrar que hubo premeditación”, indicó McDonald. Los investigadores descubrieron que había grabado un video la noche anterior al derramamiento de sangre en el que hablaba de matar estudiantes, dijo el teniente Tim Willis de la oficina del alguacil. “Esto no fue solo un acto impulsivo”, dijo McDonald a los periodistas. Durante su lectura de cargos, Crumbley respondió, “Sí, lo hago”, cuando se le preguntó si entendía los cargos. El abogado defensor Scott Kozak se declaró inocente.