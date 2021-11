Un infierno parece haber vivido la pequeña Isabella Kalua.

Los padres adoptivos de Isabella Kalua fueron acusados por el presunto homicidio.

La niña habría estado amordazada y encerrada en una jaula para perros.

La pareja hawaiana sospechosa de asesinar a su hija adoptiva Isabella Kalua, de tan solo 6 años, mantenía a la pequeña encerrada por las noches en una jaula para perros que estaba en el baño, según revelaron documentos judiciales citados por varios medios de comunicación esta semana.

La hermana biológica de Isabella Kalua, quien no fue identificada, contó a los detectives los detalles repugnantes de las supuestas condiciones en las que se encontraba la pequeña, reseñó el diario New York Post el domingo 14 de noviembre, así como también lo narró el periódico The Sun el sábado.

El infierno que vivió Isabella Kalua

Los padres adoptivos de Isabella, identificados como Isaac (52) y Lehua Kalua (43), declararon al principio a las autoridades policiales que la niña había desaparecido de su casa el 12 de septiembre. Pero tras las investigaciones, que aún continúan, los padres fueron detenidos la semana pasada.

La hermana de Isabella Kalua confesó a los investigadores que la niña “estaba en el baño en una jaula para perros, con cinta adhesiva en la boca y la nariz, y no se despertó”, según la declaración jurada de la policía presentada el viernes 12 de noviembre tras efectuarse las órdenes de detención de los Kalua.