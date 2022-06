En dicho lugar, estaba Jessie Rodríguez, padre de la víctima y Esmeralda, su pareja. Ambos le contaron al periodista como sucedieron los catastróficos hechos. “La mamá de la niña me habló llore y llore, diciéndome que había entrado un tirador a la escuela y que le había dado al maestra”, dijo Esmeralda. (VIDEO) Archivado como: Padre de víctima tiroteo Uvalde con Jorge Ramos

El periodista mexicano, Jorge Ramos, se acercó a una de las familias de una víctima del tiroteo, a quien al principio no sabían donde estaba, puesto a que muchos infantes corrieron para salvar sus vidas. El hecho fue que la pequeña Anabelle falleció en la horrible masacre. La familia de la pequeña se sinceró con el periodista y hablaron acerca de todo lo que han vivido estos días.

Jessie contó que el se enteró que Anabelle estaba sin vida cuando fue a la escuela por la noche buscando a su hija; “Fui a la escuela y estaban los policías, les dije que estaba buscando a mi niña y me dijeron que ya no había nadie”. La víctima del tiroteo estaba tirada en la escuela aún, según lo que dijo Jessie, padre de la hija.

El padre de la víctima ya no quiere saber más de lo que sucedió

“Yo hubiera entrado”, dijo Jessie Rodríguez cuando se le preguntó si el hubiera entrado a la escuela para intentar rescatar a su pequeña. Después, los padres de la pequeña comenzaron a hablar acerca de como era la pequeña, Esmeralda dijo: “Le gustaba mucho bailar, hacer TikToks, la escuela…”.

"No puedo creer que ya se nos fue, yo quiero seguir pensando que ella todavía está aquí. Era una niña que siempre estaba contenta, de buen humor, llena de vida. Lástima que se topó con ese 'monstro' a lastimar a esos angelitos, porque eso son, unos angelitos". Comentó Esmeralda. El padre de Anabelle dijo que el ya no quería saber nada de los noticieros por éste motivo: "Ya mi niña no está aquí y no quiero ese recuerdo de ella, yo tenía el pensamiento de que ella iba a estar bien", finalizó diciendo el padre de la víctima.