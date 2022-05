Padre se acostó con su hija biológica y lo presumió ante su esposa

En un enfermo caso de relación sentimental, un padre confesó que se acostó con su hija biológica.

Luego de que se acostó con su hija, el padre le reveló a su esposa cuánto disfrutó el momento.

El incesto habría empezado durante un viaje a un zoológico.

Aunque parezca una historia retorcida sacada del cine, ocurrió realmente. Un padre se acostó con su hija biológica y se lo confesó a su esposa, a quien incluso le presumió que había sido la mejor relación sexual de su vida, de acuerdo con un reporte publicado por el diario The Sun el viernes 13 de mayo.

La esposa de un hombre quien se escapó con su hija biológica dijo que él llegó a casa un día y le reveló que fue el mejor sexo que había tenido, indicó la reseña del mencionado periódico. El hombre era John Earnest Deaves, quien se casó con su tercera esposa, Dorothy, en 1984, pero en el año 2000 ya había iniciado una relación incestuosa con su hija Jenny.

Enfermiza relación: padre se acostó con su hija

Jenny se había ido a vivir con su padre, quien entonces tenía 53 años, a Port Pirie, en el sur de Australia. Pero una vez reunidos, su relación se convirtió en un enfermizo romance incestuoso durante un viaje al zoológico de Dubbo. Según The Sun, Dorothy le contó a AAP: “Cuando volvieron, él me informó que era el mejor sexo que había tenido. Si eso no te degrada, no sé qué lo hará. Era mi segundo matrimonio y te sientes como… tienes una opinión muy pobre de ti misma”.

John y Jennifer Anne Deaves se habían visto varias veces a lo largo de los años, comentó Dorothy, quien detalló que a pesar de que la chica estaba algo distanciada de su padre, vino a quedarse con ellos durante más de una semana cuando tenía 15 años, reseñó el Sydney Morning Herald.