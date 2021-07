Según informes, los secuestros de niños para la venta se reportaron de manera regular en China, aunque no está claro con qué frecuencia sucede. Esta problemática creció aún más por las restricciones que hasta 2015 permitían a la mayoría de las parejas urbanas tener solo un hijo.

Después de que el padre encontrara a su hijo desaparecido, los secuestradores fueron identificados solo por los apellidos Tang y Hu, y tras su captura, confirmaron haber traficado con tres niños, según el ministerio. Todavía no han sido juzgados, pero las penas potenciales van hasta la muerte.

“Los secuestradores se dirigen a niños pequeños” Padre encuentra a su hijo tras años de estar desaparecido

Cabe destacar que los secuestradores se dirigen a niños que son demasiado pequeños como para saber sus nombres o ciudades natales, y, a veces, incluso no saben si quiera que fueron secuestrados. Por su parte, Guo Xinzhen creció en la provincia de Henan, según la policía, pero no se han reportado otros detalles de su vida. No está claro si sabía que había sido secuestrado.

“Tan feliz por el Sr. Guo” dijo un post firmado por Ding Dalong en la plataforma de medios sociales Zhihu. “Encontró a su hijo desaparecido hace mucho tiempo y puede seguir adelante con su propia vida”. La ciudadanía pidió que también se castigara a los que compran a los niños. Aún no se sabe si la pareja que compró a Guao Xinzhen se enfrentarían a sanciones.