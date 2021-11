El padre de Octavio Ocaña confiesa lo ‘impensable’ del actor y el arma que traía (FOTO)

El periódico El Universal saca a relucir una entrevista que tuvo el padre de Octavio Ocaña con el periodista Ciro Gómez Leyva, en donde reiteró que la versión lanzada por la Fiscalía del Estado de México no era real, asegurando que el actor de 22 años, conocido por su papel de ‘Benito Rivers’, había sido asesinado por los policías de Cuautitlán Izcalli: “Están bien pendej#$, no se disparó, lo mataron”.

“Se metieron en un problema grande”, lanza amenaza el papá de “Benito”

No contento con lo antes declarado, el padre de Octavio Ocaña, además de asegurar que su hijo sí sabía usar un arma y que la versión proporcionada por la Fiscalía del Estado de México era errónea, denunció que los amigos que venían con el actor sufrieron tortura y los obligaron a firmar varios documentos para favorecer la versión lanzada por la policía.

Sin embargo, el hombre no estaba dispuesto a callar, informando de manera contundente que “primero lo tendrán que matar a él” para que no averigüe lo que en verdad pasó con su hijo: “Están pendej#%&, no va a ser así, nunca va a ser así, primero me van a matar antes que todo, yo no soy cualquier pendej$%#, ni cualquier idio%$#, se metieron en un pedo grande, así se los digo, y voy con todo por ustedes”, sentenció el padre de Octavio Ocaña, decidido a no dar marcha atrás.