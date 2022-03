“Mi hijo no fumaba mariguana, mi hijo no era un alcohólico que tomara dos días porque teníamos responsabilidad. Yo soy empresario y él estaba en México cuidando mi empresa de allá y yo estoy en Tabasco recibiendo órdenes de él y así éramos diario”, reveló en la entrevista el padre del actor. Archivado como: Padre Octavio Ocaña pelea

“Estoy muy molesto con ese dictamen”

Octavio Pérez se mostró muy molesto por esta situación: “Estoy muy molesto con ese dictamen. Han dado tres comunicados. Hay un fiscal que habló con mi hija y le dijo que lo que salió primero que negativo, prueba de alcohol negativo, que prueba de Harrison negativa, cómo se va a disparar, luego se lo voltean y que crees que siempre sí”, aseguró el papá.

“Por eso me lo traje, querían abrir su cuerpo cinco veces. Mi hijo no es ningún experimento, están bien pendejos. No dejé que lo estuvieran abriendo a cada rato. Ya está gracias Dios en mi tierra, aquí lo tengo seguro. No voy a parar hasta que todos estén en la cárcel”, agregó el padre del actor de Televisa. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ . Archivado como: Padre Octavio Ocaña pelea