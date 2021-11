Octavio Pérez, padre de Octavio Ocaña, escribió en su cuenta de Instagram que habría creado una cuenta para ayudar a esclarecer el caso de su hijo: “Estimados todos, me pidieron una cuenta y yo nunca he manejado redes sociales, sin embargo, si esto va a sumar para la justicia a mi hijo, adelante, aquí la tenemos ya. Los espero en la marcha el día de hoy en el Zócalo, (sin violencia), muchas gracias por todo el apoyo que nos han dado, seremos la voz de Octavio y de muchas injusticias más”, escribió. Archivado como: Padre Octavio Ocaña declaración

Aunque no mencionó quien es su fuente, el papá de Octavio Ocaña confirmó un rumor que publicaron en redes sociales sobre que habrían reportado la detención de policías implicados en el momento de la muerte del actor: “Nos reportan presunta detención de la policía que le robó pertenencias del actor Octavio Ocaña, Lesly Monroy, en las imágenes se aprecia la detención por la Guardia Nacional… información no confirmada”, se puede leer.

Además dijo que policías torturaron a los acompañantes de Octavio Ocaña para ‘amañar’ su declaración y hacerlos parecer responsables: “La gente que estaba con mi hijo eran amigos míos y amigos de él, que quede claro y los torturaron hasta que se cansaron. Uno de ellos se comunicó conmigo y me dijo: ‘perdóname, amigo, pero me hicieron firmar esto, esto y esto. Me madrearon tres, cuatro días y hasta hoy me soltaron y me hicieron firmar una declaración falsa'”, aseguró el papá del actor a Gustavo Adolfo Infante en su programa. Archivado como: Padre Octavio Ocaña declaración

“En la investigación realizada por el fallecimiento de Octavio ‘N’ hasta este momento no ha sido detenida alguna persona”, escribieron en el Twitter oficial de la Fiscalía, por lo que se deja claro que los dos policías que estaban al momento de la persecución del actor , estaban libres tras rendir declaraciones, someterse a peritajes y no tener cargos en su contra.

ADVIERTE LO QUE PASARÁ SI INTENTAN LA EXHUMACIÓN

Y el papá dio su explicación de porqué se niega a este proceso: “No, ya mi hijo está descansando, yo creo que no es necesario, las pruebas ahí están, las cámaras ahí están, no lo permito, él está así, solamente que pasen por mi cadáver, pero no creo, por eso no se los dejé aquí, porque querían experimentar con él, mi hijo no es experimento de nadie, está claro, se los digo en serio… hagan su trabajo, es lo que tienen que hacer”.

Sobre la serie de rumores y videos falsos sobre la vida de su hijo, el padre confesó lo que él hace: “Yo veo lo bueno que nos ayuda, lo malo ni lo veo, honestamente, sé lo que fue mi hijo, no me gustan las redes, me abrieron la cuenta mi hija y ya tengo 100 mil seguidores en Instagram yo la verdad no soy de eso, no me gustan las redes sociales porque dicen puras cosas que no”.