De acuerdo con las investigaciones correspondientes, el hombre tenía alrededor de tres años que no veía a su hija, debido a que la mamá no le permitía acercarse a ella. Incluso se menciona que no pudo acudir a su fiesta de 15 años por la misma razón, eso lo hizo entrar en depresión.

Padre suicidarse carta hija: “Su mamá no me deja que la vea”

De acuerdo con el portal mencionado, el padre mexicano de nombre Teodoro Salazar, intentó quitarse la vida luego de haber mencionado que ya no quería seguir viviendo de esta manera. Cuando las autoridades llegaron a su domicilio, lo encontraron tirado sobre el suelo y con una carta de la hija.

Inmediatamente, los paramédicos hicieron su labor y lograron salvar la vida del mexicano, quien había hecho lo posible por suicidarse. Al cuestionarlo él dijo: “Tengo tres años que ya no veo a mi hija. Su mamá no me deja que la vea. Cumplió quince años y no pude estar con ella”, fueron sus palabras.