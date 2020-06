Padre de mellizos muertos tras olvidarlos en el auto se declara culpable

Un padre hispano que dejó a dos de sus hijos en el auto mientras él trabajaba, por lo cual ambos murieron probablemente de asfixia, se declaró culpable del fallecimiento de sus mellizos, por lo cual evitará la cárcel, reportan hoy medios locales en Nueva York.

Juan Rodríguez fue hallado culpable de dos cargos de peligro imprudente y no de homicidio involuntario y homicidio por negligencia criminal, que inicialmente pesaban sobre él, luego de declararse culpable de la muerte de sus gemelos de un año, Luna y Phoenix, en julio pasado.

El padre, quien ha estado en libertad bajo una fianza de 100 mil dólares, presentó su declaración por video ante un juez del Tribunal Penal del Bronx, en Nueva York y fue sentenciado a un cargo condicional de un año tras aceptar su culpabilidad en el caso.

En un dramático suceso que ha conmocionado a Nueva York en julio de 2019, unos mellizos de un año murieron dentro de un auto y las autoridades entonces acusaron al padre hispano por olvidarlos durante ocho horas.

Los mellizos murieron después de permanecer en un auto caliente durante 8 horas, por lo que su padre ha sido acusado, dijo la policía de Nueva York, citada por CNN este sábado.

Los bebés mellizos murieron después de que los dejaron en un automóvil durante ocho horas en Nueva York, precisó la policía.

El Departamento de Policía de Nueva York indicó en un comunicado de prensa que el niño y la niña fueron encontrados inconscientes y con espuma en la boca en el asiento trasero de un auto sedán Honda Accord en El Bronx. Ambos fueron declarados muertos en el lugar.

Mientras los mellizos estaban en el auto, el padre estaba laborando como trabajador social del Hospital de Veteranos de Kingsbridge, cerca de donde había estacionado el auto, dijeron las autoridades.

El padre confesó a las autoridades que había olvidado que los pequeños estaban en el carro cuando se fue a trabajar, reseñó Fox 35.

La policía mencionó que Rodríguez regresó al auto después del trabajo y condujo una o dos cuadras antes de darse cuenta de que los mellizos estaban ahí. Entonces, frenéticamente, salió del vehículo y gritó por ayuda.

Vecinos y un amigo defendieron a Rodríguez, padre de cinco hijos, y aseguraron que era un buen padre, reseñó New York Post.

