Circula el mensaje de un ‘papá’ argentino a su hijo

El hombre no estaba listo para ser padre

“Si algún día nos cruzamos, no existo” Padre manda mensaje hija. No hay nada mejor en la vida para un padre que presenciar el nacimiento de sus hijos y estar con ellos para apoyarlos y guiarlos, pero hay casos en que esto es completamente lo contrario. En redes sociales esta circulando un mensaje de un papá argentino que le dedicó tanto a su hijo como a su pareja. La desgarradora historia de un hombre que le manda un mensaje a su hijo despidiéndose para siempre a causado indignación entre los usuarios que quedaron impactados al ver las palabras del joven. Aparentemente él no quería asumir la responsabilidad de convertirse en padre y por tal motivo le escribe a su pareja. Padre le manda cruel mensaje a su hija Fue a través de una cuenta de Twitter de nombre @Danielaramxs, quien es la madre del hijo y fue ella misma quien mostró a todos sus seguidores el mensaje que recibió del joven. En el texto se ve a un hombre arrepentido y despidiéndose de ambos, tras mencionar que no puede con la responsabilidad. La mujer de nombre Daniela dio a conocer el texto que le dejo su pareja y actualmente este caso se ha vuelto viral en las redes sociales. Inmediatamente muchos usuarios comenzaron a dar su opinión al respecto donde la mayoría lo tachan de irresponsable y le envían consejos a la joven madre.

Padre manda mensaje hija: “Pero mamá siempre tiene que poder” En la publicación de Twitter Daniela acompañó la imagen donde vienen las crueles palabras de su pareja donde evidencia el abandono del padre de su hija con una breve y tajante frase: “Pero mamá siempre tiene que poder”. Cabe mencionar que el joven en ningún momento se mostró irrespetuoso. “Daniela te mando este mensaje para no hacer esperar más ni para que haya más problemas y que quede todo en claro. Mira, yo no estoy preparado, no me sale, no sale nada de mí, no tengo iniciativa de ir a buscarla, es muy loco, sí, pero prefiero decirlo y no más”, comenzó diciendo el papá en su texto.

Padre manda mensaje hija: No asume su rol de papá Luego se puede leer en el mensaje que el hombre no quiere jugar con Gala, quien es el nombre de la bebé, afirmando que el tiempo pondrá todo en su lugar. Todo parece indicar que el joven no se sentía preparado para convertirse en papá y pensó que lo mejor sería alejarse de su familia. “El tiempo pondrá todo en su lugar, hoy me pasa esto y estoy así, por eso quería que lo sepas, porque sos la madre, y no quiero jugar con Gala, ir a buscarla, desaparecer, después ir a buscarla sin que me salga, ¿me entiendes? Es lo que me pasa, es lo que siento”, agregó en el mensaje.

"El día de mañana si me arrepentiré" Hasta el momento la mujer de nombre Daniela no ha mencionado que es lo que ha hecho al respecto, pero según las palabras del hombre se muestra arrepentido por sus actos. Ya que considera que no puede asumir ese rol de padre, si llegara a sufrir la pequeña él también lo haría. "El día de mañana si me arrepentiré, lo sé, pero no quiero hacer algo que no salga de mí. Sufre Gala, sufro yo. No está cómoda, yo tampoco. Es así, me pasa esto, dirás 'qué hdp, qué mal padre'… soy eso, pero prefiero ir con la verdad de lo que me pasa", fueron las palabras del padre.

Lo hace para evitar problemas Por último se despidió de ambas mencionando que no quiere ningún problema con la madre de su hija, y le dijo que si se llegaran a ver algún día él hará que no la conoce. Todo esto con el fin de evitar problemas tanto con la pareja como con la pequeña que por el momento se ha quedado sin un papá. "No quiero líos, no quiero peleas, si algún día nos cruzamos por alguna casualidad, no existo, no existimos, no quisiera llegar a que se arme un lío grande y terminar todos mal, o ¡con denuncias, etc! Es lo que me pasa, el dinero se lo voy a seguir dando igualmente siempre. Chau".

Opiniones divididas de los usuarios Ante esta situación varios usuarios se manifestaron en el post de la joven argentina de nombre Daniela, y muchos aconsejaron a la mujer y consideraron un acto de cobardía de parte del hombre: ""Yo no estoy preparado" dice el bolas tristes. Que fácil es ser padre. No quisiera ni tener el apellido de semejante infeliz. Te mando un abrazo gigante", dice un internauta. Por otro lado hubo quienes llamaron al papá como una persona respetuosa: "Igual fue super respetuoso y sincero ,es mil veces mejor eso antes de tener un papá que está sin ganas de estar y que no brinda nada positivo. Lo importante es que mínimo te ayude económicamente", le contestó otro usuario.

¿Esta mal el joven? "Armo debate. Que pasa si fue un accidente y el no quiso tenerla y ella si. Esta obligado a criarla? Yo creo que no. Quizás desde lo legal este obligado a mantenerla, pero criarla, si no es su deseo y lo plantea con honestidad, no. ¿Esta mal?", "A mi criterio, es preferible eso a que le cague la vida". "Al tener relaciones sexuales te haces cargo como ADULTO de que hay posibilidad de engendrar un ser humano. En caso de no desearlo te haces la vasectomía para un 100 de efectividad.", "Hay que ver si él desde el momento uno quiso ser padre o solo fue decisión de ella. Hay que ver muchas cosas de trasfondo, pero no lo puedes obligar a querer a la criatura es mejor así", fueron algunos comentarios.