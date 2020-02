Días después de la visita de Trump a la ciudad de Colorado Springs, en el estado de Colorado, para un mitín de campaña, un padre hispano, cuyo hijo murió mientras protegía a sus compañeros durante un tiroteo escolar, recibió una llamada del presidente.



Según una publicación en su cuenta de Facebook, John Castillo y su esposa “acabábamos de terminar la cena, suena el teléfono y alguien pregunta si es el Sr. Castillo y yo dije que sí”, escribió el hispano.

“¿Tendrías tiempo para hablar con el presidente Donald Trump?”, le preguntaron a Castillo. “Al principio estaba incrédulo, pensé que era alguien jugando una broma”, refirió el hombre, que en su escrito no ocultó su asombro y emoción.

De acuerdo con este padre de familia, el presidente Trump lo llamó para expresarle sus condolocencias por el fallecimiento de su hijo Kendrick, quien en mayo del pasado año perdió su vida durante un tiroteo en su escuela STEM School Highlands Ranch.

“Kendrick murió protegiendo a sus compañeros de clase en el tiroteo”, recordó Castillo sobre el triste acontecimiento, que conmovió a la sociedad estadounidense y que propició la llamada telefónica del presidente Trump.

A few days after President Trump's visit to Colorado Springs, John Castillo received a phone call from the commander in chief.​ https://t.co/qomwCoRlns

“Tuvimos una conversación muy agradable y él me contó que estaba desconsolado por la pérdida de nuestro hijo”, dijo Castillo, quien fue invitado por el mandatario a visitar junto a su esposa y familia Washington D.C. y la NASA.

“Sabía que Kendrick estaba interesado en el sector aeroespacial”, dijo Castillo, para explicar el por qué de la visita a la sede de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, también en la capital.

Kendrick Castillo, 18, was killed after lunging at one of the gunmen yesterday during the school shooting in Colorado.

Our children shouldn’t have to stand up to gunmen because too many of our lawmakers are too afraid to stand up to gun lobbyists.

Text ACT to 644-33. pic.twitter.com/4BVDNj5GhB

— Shannon Watts (@shannonrwatts) May 8, 2019