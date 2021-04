Alejandra Guzmán habló sobre el escándalo de Frida Sofía y le salió peor

La cantante mexicana aseguró que tanto su hija como el papá de Frida Sofía la agredieron físicamente

Pablo Moctezuma, papá de Frida Sofía sin piedad exhibió un secreto muy fuerte de la cantante Este lunes, Alejandra Guzmán ofreció una entrevista a la periodista Adela Micha donde no se guardó nada sobre el por qué su hija está haciendo declaraciones fuertes sobre su familia y destrozada e indignada, la cantante mexicana aseguró que su la joven está enferma con el síndrome de Border, que era violenta y que incluso Pablo Moctezuma, papá de Frida Sofía, la había golpeado, por eso se separó. Todas las declaraciones hechas en el programa de Adela Micha, salieron contraproducentes para la cantante mexicana quien aseveró que sería la última vez que tocaría el tema, para cerrarlo dado el desgaste emocional y la guerra legal que se avecina ante las declaraciones de Frida Sofía de emprender acción legal. Alejandra Guzmán otorgó una fuerte entrevista a Adela Micha Frida Sofía dará junto con su equipo de abogados e incluso su papá Pablo Moctezuma, una rueda de prensa en la que hablará sobre quienes serán demandados, aunque todo parece indicar que será Enrique Guzmán a quien acusó de tocamientos impropios, e incluso hasta Alejandra Guzmán por ‘meter las manos al fuego’ por él. Sin embargo, las reacciones a la entrevista de la rockera mexicana no se hicieron esperar y ahora, el papá de Frida Sofía, Pablo Moctezuma no se guardó nada y muy enojado por lo declarado por su ex, quien lo acusó de golpearla, le sacó sus trapitos al sol y exhibió el secreto más fuerte de la cantante.

Pablo Moctezuma, papá de Frida Sofía desmintió lo dicho por Alejandra Guzmán En una entrevista realizada por el programa de Gustavo Adolfo Infante, con quien Frida Sofía destapó las acusaciones contra su abuelo Enrique Guzmán, el papá de la joven, habló muy fuerte: “Conocemos a Alejandra que es una figura pública que no ha dejado de tener problemas toda su vida con todo el mundo y ha tenido 500 novios”, comenzó diciendo. Pero las cosas se salieron de control, cuando Pablo Moctezuma puso de ejemplo su matrimonio: “Llevo 25 años de casado con una gran mujer que lo único que ha hecho es apoyar a Frida con su mamá, es tan mentira lo de los golpes, porque me he defendido de ella, porque Alejandra es una persona que se toma un rompope y se convierte en el Cibernético (luchador), entonces golpiza a aeromozas, la han bajado hasta de aviones, o de trenes, la han corrido de hoteles, creo que acaba de apuñalar a una persona en Miami, apuñaló a un amigo mío que era novio de ella…”, despotricó.

Alejandra Guzmán fue acusada de lo peor por Pablo Moctezuma Pero el papá de Frida Sofía apenas comenzaba a destaparle sus trapitos a Alejandra Guzmán: “Yo esperaba que con esta entrevista se diera cuenta que su hija necesita que le pida perdón por lo que ha hecho, ella cree que porque le dio un cochecito, un departamento, ya la ayudó en la vida… esta mujer está mal, está fuera de la realidad”, añadió. Pablo Moctezuma desmintió que no haya visto a Alejandra Guzmán en 29 años, porque la fue a ver en el hospital durante una de sus convalecencias, además reveló que lo ha visitado en Nueva York, que se quedó en su casa de Acapulco, además de que cuestionó si era una buena medida tratar de ayudar a Frida Sofía metiéndola a una clínica para ‘curarla’ mentalmente.

El papá de Frida Sofía no se guardó nada Pero la bomba explotó cuando exhibió que Alejandra Guzmán fue abusada sexualmente por alguien de su familia: “Hasta el día de hoy yo le tenía cierto cariño y respeto, no quería que esto trascendiera, Alejandra está muy mal asesorada, tenemos 50 amigos en común que ella ha golpeado, ha pegado, ha abusado, pero te voy a decir lo más fuerte, a mi Alejandra me contó algo muy fuerte y es lo que más tristeza me da de todo…”, amenazó. Y sin más ni más, el papá de Frida Sofía lo soltó: “Me contó que fue abusada, fue abusada por alguien cerca en su familia, entonces eso no es chisme, que Alejandra no haya tenido la empatía de que su hija haya declarado algo así de su padre y que no haya corrido a verla…”, aseveró Pablo Moctezuma pero también dijo desconocer quién fue el responsable de abusar de ella.

Alejandra Guzmán quedó más exhibida a raíz de la entrevista con Adela Micha Pero a la pregunta expresa de si en verdad golpeó a Alejandra Guzmán, el papá de Frida Sofía dijo que ‘respondió’ a las agresiones físicas de la cantante: “Yo me defendí de ella, esta mujer toma dos cervezas y golpea a quien sea, yo no soy un santo pero no soy un golpeador de mujeres, mi mujer no aguanta ni un abuso, es intachable…”, aseguró. Pero contó que el día del pleito que tuvo con Enrique Guzmán, el papá de Frida Sofía se molestó porque Alejandra Guzmán le estaba dando ribotril a la pequeña de tres meses de nacida, mientras ella estaba borracha y se la arrebató, por lo que la cantante le dio un ‘cinturonazo’ en la cara a Pablo Moctezuma y empezó la gresca, añadiendo que también su hija nunca lo ha visto mal o siendo infiel.

El papá de Frida Sofía se dice triste por las cosas dichas por Alejandra Guzmán Para Pablo Moctezuma las declaraciones de Alejandra Guzmán son desafortunadas y le da tristeza porque dice que la gente va a destrozar a la cantante por el turbio pasado violento que tiene con diversos hombres y amenazó con que hay muchos testigos de los arranques que tiene la rockera. El empresario no quiso expresar a quién o quienes van dirigidas la o las demandas que interpondrá Frida Sofía, sin embargo también comentó que Alejandra Guzmán le tiene celos a él y a su esposa porque ella jamás ha podido tener una familia propia y estable.

La gente se le fue a la yugular a la rockera mexicana Los comentarios en el video del programa ‘De Primera Mano’, no se hicieron esperar y destrozaron a la cantante: “Alejandra desespera no se preocupa por abuso y violaciones de su hija se preocupa y llora por su papá”, “Una madre sufrida que nunca habló ni pidió perdón por toda la mier.. que vivió a su lado, debe ser un infierno vivir con un drogadicto y sobretodo que meta hombres delante de su hija”. “Así es Alejandra ya está totalmente desequilibrada por tanta droga”, “Jorge Reynoso dijo que Alejandra lo agredió, lo golpeó, arañó, mordió y enseñó sus cicatrices de como le dejó los brazos (cicatrices de años atrás) Entonces… creó qué la que golpea es Alejandra!”, “Pienso que Alejandra siempre dice que le dio un departamento, educación y un coche, pero lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos, es tiempo, amor ,principios y valores”. AQUÍ PUEDES ESCUCHAR LAS PALABRAS DE PABLO MOCTEZUMA

“Es una fiera”, calificó Pablo Moctezuma a Alejandra Guzmán “Que no me venga a decir que yo la golpeaba, porque el día que la conocí se quitó los dientes de adelante, porque me dijo ‘me los tiró mi papá’, le metió un chin…. mi papá”, aseguró el papá de Frida Sofía con la indignación al tope asegurando que Alejandra Guzmán es ‘una fiera’. Y Pablo Moctezuma dijo que Frida le contó que Alejandra la traicionó con el ex novio y de ahí se separaron madre e hija, además aseguró que la cantante le fue infiel muchas veces e incluso con alguien de su propia familia. El escándalo escaló a nuevos niveles.

La cantante lloró con Adela Micha “Ella acaba de cumplir 29 años, y desde hace dos años, ha dicho cosas de mí que no son ciertas, que no ha sido posible comprobar, porque cómo puedes comprobar algo que no es verdad”, dijo Alejandra Guzmán refiriéndose a las acusaciones de su hija de que tuvo relaciones son su entonces novio, Christian Estrada. “Pero yo no puedo permitir que llegue a este nivel y que ahora está en contra de mi padre que tanto la apoyó. Mi padre tiene otras nietas y otros nietos y siempre nos ha dado cariño. Alguna vez si me dio una nalgadiza porque seguramente hice una barbaridad, pero el pasado es el pasado”, aseveró.