Papá de Debanhi Escobar reclama que no le avisaran de cateo

Policía acude al motel Nueva Castilla para inspeccionar zona

Lanza severas críticas a las autoridades por el trabajo que hacen

Tras llegar al Motel Nueva Castilla, el padre de Debanhi Escobar -la joven hallada muerta en una cisterna de ese lugar tras estar 13 días desaparecida- aseguró desconocer el motivo del cateo, aunque previamente él solicitó hacer una revisión a dos habitaciones, de acuerdo a información publicada por Agencia Reforma y el portal de noticias Infobae.

Mario Escobar llegó a las 16:45 horas al inmueble, seis horas después del operativo, para conocer el motivo del cateo y entró 15 minutos después, tras atender a medios de comunicación. “No puedo entrar porque no me informaron, si me hubieran informado, yo como papá de Debanhi, y si es el caso de que estén checando lo de Debanhi, me debieron haber informado”, señaló.

¿QUÉ REVISARON DENTRO DEL MOTEL NUEVA CASTILLA?

“Decir que se están tardando en hacer estas diligencias, sí, porque se debieron haber hecho desde hace mucho tiempo, no ahorita”. Explicó que él solicitó la inspección de dos habitaciones derivado de un video, aunque aún no sabe si ese fue el motivo del cateo.

En la revisión al motel participó la empresa Excer Topografía, que entre sus servicios ofrece renta de brigada topográfica, y una de sus camionetas se retiró 10 minutos antes de las 16:00 horas.Mario Escobar informó que le fue ofrecido el mecanismo de protección a periodistas por parte de la Secretaría de Gobernación.