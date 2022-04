Al ser cuestionado por las autoridades, éste dijo que le tomó la foto a la pasajera para no tener problemas y que la imagen se la mandó a la amiga que había pedido el auto, a quien le explicó lo que había sucedido y que se iría del lugar, y ahora Debanhi Escobar está desaparecida. En la página de Instagram @debanhi.escobar, la gente comenzó a criticar a las amigas por abandonarla en la carretera, escribieron “con esas amigas para que queres enemigas”..

En redes se viralizó una fotografía de la joven, donde aparece sola en la Carretera a Laredo. Ayer se reveló que tuvo diferencias con sus amigas y una de ellas le solicitó un taxi de aplicación para que regresara a su casa. Una fuente allegada al caso indicó que, por causas que no fueron precisadas, la joven aparentemente le pidió al taxista que la dejara en la carretera.

Debanhi Susana Escobar, de 18 años de edad, está desaparecida desde el sábado tras salir de una fiesta en Escobedo, Nuevo León, sus padres le rogaron no salir esa noche, pero de nada sirvió y hoy es una de las jóvenes más buscadas en el estado y en el país, de acuerdo a información publicada por el portal Milenio y la agencia Reforma.

Debanhi Escobar desaparecida: ¿QUÉ HICIERON LOS PARES PARA CONVENCERLA DE QUE NO FUERA?

En entrevista para Milenio, le padre de la familia confesó que no querían dejarla ir y que le rogaron: “Antes de salir de la casa le pedíamos, le rogamos, no salgas, no salgas, hay una lista de 15 desaparecidas porque es lo que salía en las redes sociales, mi esposa se lo rogó”.

Y relató o que sucedió desde que salió de casa: “Ella sale el viernes en la noche, sale a las 9 de la noche, y por lo general los eventos de los adolescentes terminan a las 3, 4 de la mañana, nosotros estábamos al pendiente, y pues no regresa a esa hora como ya todos sabemos”.