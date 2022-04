LO ÚLTIMO: Padre arremete contra amigas de Debanhi Escobar

“No son amigas… Las amigas no se dejan… no dejan a una persona en la calle… Si ves que está mal la persona, que no se veía mal en los videos… esperas a que puedas ubicarla y dejarla en su casa o cerca de algún lugar”, declaró el visiblemente afectado padre de familia.

Además, prometió hacer pública la imagen del supuesto acoso que sufrió su hija y que detonó los problemas y finalmente su desaparición. “Que caiga quién tenga que caer… he dicho… pronto voy a estar con ella… cuando me toque… pero la voy a ver”, sentenció Mario Escobar.

AMLO dijo que el apoyo es para se castigue a los responsables y no quede ninguna duda sobre lo que realmente sucedió. El Mandatario dijo que el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, informará la situación lamentable de la joven que falleció porque todavía no se sabe sobre la causa, pero este crimen ha generado mucha inquietud y preocupación y “queremos informar sobre lo que conocemos”.

“Mi hija está muerta y no sé qué hacer”, dijo papá de Debanhi

Mario Escobar está seguro que el cuerpo que se encontró en la cisterna abandonada a metros del motel Nueva Castilla, en el municipio de Escobedo, es el Debanhi Susana Escobar. ¡Por creer en la fiscalía, pido perdón a mi familia, fueron muchos días y la fiscalía no hizo su trabajo correctamente”, declaró Mario Escobar tras reconocer la ropa y calzado que vestía su hija el pasado 9 de abril, cuando desapareció.

“El corazón de mi esposa y el mío pedía, exigía.. Mi hija está muerta y no sé qué hacer, estoy molesto porque me equivoqué creí en las fiscalía, nunca me pasaron los tomos, les pedía copias, es mi derecho como víctima, nunca los tuve en mi poder, porque ellos no hicieron su trabajo”, continuó durante la conferencia de prensa que dio durante la madrugada. Con información. Agencia Reforma y Agencia El Universal. Archivado como: Padre Debanhi Escobar Amigas