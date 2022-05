“Son muchas diferencias, las va a analizar la Fiscalía, que yo ya con mi equipo de abogados, con gente especializada, bueno, se analizaron, y que puntualmente ellos de alguna manera deben determinar… que no fue un accidente. Determinar que no cayó ahí sola, se tienen que demostrar obviamente ante el Ministerio Público, ante un juez, ante las autoridades competentes”, explicó el padre de Debanhi.

El padre de Debanhi cree que ella fue asesinada

Agencia Reforma reseñó que, de acuerdo con la hipótesis del padre Debanhi, su hija fue asesinada. “Los tenis no estaban en su lugar, o sea, si ella se hubiese caído, mi hipótesis, no es mi conclusión, si ella se hubiese caído, se hubiese caído con los tenis”, comentó. A su vez, agregó: “Sí hay muchas diferencias y se van a analizar con lo que yo estoy presentando, con lo que ellos presentaron (Fiscalía) y con las observaciones de la Comisión (Nacional de Búsqueda)”. También comentó que sí se puede practicar una prueba de toxicología, aunque no haya sangre. “Se puede hacer mediante el cabello o cualquier parte de la piel, de la uña, se hace la prueba. Si estaba drogada o ebria o escandalizada, para mí eso no es relevante, ahorita estoy checando lo que es el feminicidio. Te adelanto algo, mi hija no se drogaba”, afirmó, según el reporte del diario local Milenio.

No obstante, Mario Escobar no quiso dar detalles alegando que la necropsia independiente primero tenía que ser presentada ante las autoridades. El padre de Debanhi dijo el domingo que pronto podría dar a conocer los resultados entregados, sin embargo, primero tenía que analizarlo con sus abogados. También insistió que el caso de su hija podría calificarse como feminicidio.