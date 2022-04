“Como Dios me la regrese, pero que me la regrese, y yo voy a estar para cuidarla toda la vida”

“Hasta ahora no hay algún video o evidencia que indique que la joven entró a la empresa”, dijo el abogado. Cuestionado, el padre de la joven dijo desconocer si ella habría entrado. “Pues aquí andamos junto con la Policía”, expresó Mario Escobar, “la autoridad es la que trae más datos y sabe por qué se revisa el lugar”.

Este lunes se cumplieron 10 días de búsqueda de la joven estudiante de leyes Debanhi Susana Escobar Bazaldúa. El cansancio y la incertidumbre de estas semanas ya se notan en los rostros de sus padres, Dolores Bazaldúa y Mario Escobar, quienes, sin embargo, no dejan de buscar. “Lo que queremos es encontrarla, como Dios me la regrese, pero que me la regrese, y yo voy a estar para cuidarla toda la vida. A mí eso no me importa, no me interesa sacrificar mi vida por ella, pues es mi hija y es la única que tengo”, dice don Mario, entrevistado a unos cinco kilómetros del sitio donde Debanhi desapareció la madrugada del sábado 9 de abril. Con información Agencia Reforma y Agencia El Universal. Archivado como: Padre de Debanhi Escobar Foto