“Les deseo una larga vida”, fue uno de los mensajes que el desconsolado padre ofreció ante los diversos medios de comunicación agregando que “las bendiga Dios”, pues durante la conferencia de prensa Mario Escobar aclaró que no ha hablado con las jóvenes después de que accedieran a rendir sus declaraciones en una entrevista televisiva tras darse a conocer la desaparición de Debanhi y el hallazgo de su cuerpo días después.

Las palabras que salieron de la boca del padre de la jovencita tuvieron lugar luego de que se le cuestionara sobre una aparente pelea que hubo entre Debanhi e Ivonne ese día de la fiesta y aseguró que cuando hablaron con ella aún no salían a la luz los videos que fueron captados antes de la desaparición. Archivado como: Padre Debanhi manda mensaje.

“Les diría a ellas que digan la verdad, que no tengan miedo, que la sociedad quiere saber. Que dios las bendiga, que eran de la edad de mi hija, que espero que tengan una larga vida como no la tuvo mi hija. Que estoy destrozado y que por algo pasan las cosas. Y que Dios las bendiga, que digan la verdad, si se sienten amenazadas, pues que lo hablen”, señaló Mario Escobar.

Una vez más, Mario Escobar solicitó a las autoridades que toda la información que sea difundida sobre el caso de su hija sea totalmente transparente; así mismo cuestionó la aparición de nuevos videos sobre la noche de la desaparición de Debanhi Susana, los cuales no fueron mostrados anteriormente. Archivado como: Padre Debanhi manda mensaje.

“Ellas en su momento hicieron sus entrevistas y después sale otra cosa. Estuvo mejor que no hablara yo, ya juzguen ustedes. Eso se tiene (que ver) en la Fiscalía de Feminicidios para ver si es necesario que vengan a hacer otra declaración”, añadió el padre de Debanhi a su mensaje dirigido a Sarahí e Ivonne.

Mario Escobar desea dejar descansar a su hija y pasar su momento de duelo

Mario Escobar expresó que su más grande anhelo es dejar descansar a su hija y pasar un duelo como tal ya que debido a las intensas investigaciones que se han realizado en torno al caso de Debanhi no ha dejado que el dolor invada su vida para posteriormente tomar su tiempo para sanar las heridas.

“Lo que más quiero es dejar descansar a mi hija. No he tenido duelo, mi corazón sufrió una embolia y ahí se quedó. Ustedes no saben lo que yo pudiera sentir, pero es mi forma de ser, ser un poco fuerte. Yo lo que quiero es saber la verdad”, expresó el padre de la joven de 18 años ante los medios de comunicación. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ. Archivado como: Padre Debanhi manda mensaje.