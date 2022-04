El hombre que incansablemente estuvo al frente de la búsqueda de su hija, en diversas ocasiones se mantuvo al margen y dejó operar a la Fiscalía General de Nuevo León, con la fuerte esperanza de recuperar a su hija con vida. Sin embargo, con este hallazgo, Mario Escobar no pudo más.

Frente a las cámaras de diversos medio de comunicación, el padre de Debanhi Escobar, Mario Escobar, al borde del llanto explotó y confesó lo más doloroso para un padre: “Mi hija está muerta y no sé que hacer… Estoy molesto porqué me equivoqué”.

“ELLOS NO HICIERON SU TRABAJO”

“¿Cómo empiezo?…. me equivoqué por creer en la Fiscalía, pido perdón a mi familia, pido perdón a mucha gente que creyó en mí, que creyó en mi esposa. Fueron muchos días y la Fiscalía no hizo su trabajo correctamente, me equivoqué porque confié en la Fiscalía, vinieron aquí cuatro, cinco o seis veces, ni sé cuántas”, declaró el padre de acuerdo con lo recogido por Agencia Reforma.

“El licenciado Rodolfo Salinas siempre fue muy hermético, yo fui muy respetuoso del trabajo de ellos, creí que podría haber un cambio… no llegamos al resultado que el corazón de mi esposa y el mío pedían, quería, exigía y hija está muerta, y no sé qué hacer, estoy molesto porque me equivoqué, creí en la Fiscalía”, declaró.