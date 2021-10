Estas imágenes llegan, después de que Cassie Laundrie, hermana del ex prometido de Gabby, asegurara que no ‘tenía idea’ si sus padres estaban encubriendo a su hermano menor en un escape de las autoridades y s i sabían lo que aconteció con Petito antes de fallecer, al igual, envió un fuerte mensaje al joven, pidiéndole que ‘se entregue y los saque de ese lío’.

New York Post, fue el medio que publicó las diversas imágenes donde se observa al hombre, saliendo de su casa en Florida el sábado para quitar un letrero que los manifestantes dejaron en su césped junto a una foto grande de Gabby Petito, nativa de Long Island y quien fue la futura esposa de su hijo. Archivado como: Padre Brian Laundrie molesto

Mientras tanto, quienes enfrentan la peor parte de las acciones (realizadas o no) de Brian Laundrie, son sus padres. El ‘acoso’ que han recibido por parte de los medios de comunicación y de diversas personas que han tomado su patio principal, como un lugar para manifestarse y con las fotografías del día de ayer, demuestran que quizá, los Laundrie estén en su punto de quiebre. Archivado como: Padre Brian Laundrie molesto

Oficialmente, Brian Laundrie lleva cuatro semanas desaparecido. El hombre, dijo que iría a una caminata por los alrededores de la zona de la Reserva Carlton, cuando después de tres días no apareció. Sus padres, fueron los encargados de poner la denuncia con las autoridades y el FBI fue el que tomó el caso; en las últimas semanas, se convirtió en uno de los hombres más buscados por las autoridades.

En las imágenes que circularon por el New York Times, se observa una fotografía de Gabby Petito en el patio de los Laundrie que sobrevivió al enojo de Chris Laundrie. Antes de desaparecer, Gabby, vivía en la casa de los padres de su prometido y ambos estaban ahorrando para poder comprar la camioneta en la que viajarían por el país; quizá, es la única razón por la que las flores y la imagen de la fallecida vlogger, sigue en el patio de la familia.

Padre Brian Laundrie molesto: La otra cara de la ‘moneda’

Mientras que un furioso Laundrie, salía de su casa para romper un letrero señalando a su hija y fue capturado pro las cámaras, los Petito/Schmidt, fueron captados recogiendo las cenizas de Gabby Petito, que permanecía en la funeraria de Wyoming, estado de Jackson donde la joven fue encontrada sin vida.

En las fotografías que fueron capturas, se muestra a Joseph Petito, padre de la joven, cargando una caja blanca que contiene las cenizas de Gabby. Las imágenes que rondan por redes sociales y medios de comunicación, rompen el corazón de la comunidad. No solo recuperaron las cenizas de la joven, sino que tuvieron la oportunidad e hacer un viaje relámpago por los últimos sitios donde estuvo con Laundrie y hablaron con los agentes sobre la investigación. Archivado como: Padre Brian Laundrie molesto