“Envíaste a tu hijo que derramó su sangre en la cruz para liberarnos del pecado y para que seamos libres de verdad. Te pedimos hoy por la anhelada libertad de nuestra Cuba. Te pedimos por aquellos que han salido a las calles con valentía a protestar, por aquellos que no se han dejado vencer por el miedo a la opresión y a la represión”.

Ya más tranquilo, el sacerdote subió un video a sus redes sociales para pedirles a sus seguidores que “oren juntos por Cuba en estos momentos de tanto sufrimiento”: “Padre bueno, tú nos has creado libres, nos diste la libertad de los hijos de Dios”.

“Te pedimos Señor para que las medicinas y el alimento, todo lo que Cuba necesita en este momento, llegue para que el pueblo que sufra pueda levantarse. Te pido, Señor, de forma especial, que no olvidemos el legado de nuestros martires que murieron en el paredón diciendo: ‘Viva Cristo Rey’, el legado de presos políticos, miles de personas que se han lanzado al mar anhelando a las tierras de libertad y nunca llegaron”.

Con rostro serio, Padre Alberto contempló en su oración, entre ellos al sacerdote católico romano Reverendo Padre Castor José Álvarez, a las personas que han sido golpeadas y detenidas, incluso por algunos de los que no han tenido noticias.

En otra parte de su oración, el sacerdote pidó especialmente no olvidar a las familias que han sido separadas por la dictadura en Cuba, algunas de ellas para siempre, además de pedir a Dios que ahora sí se abran “las puertas y las ventanas de libertad”.

Además del Padre Alberto, que como se mencionó líneas arriba tiene origen cubano-americano, quien no se quedó con las ganas de expresar su punto de vista de la situación que se vive actualmente en Cuba es el actor y modelo estadounidense de origen cubano William Levy.

“Que Dios bendiga y proteja al pueblo cubano y que todos hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para asegurarnos de que tengan éxito en recuperar la libertad que alguna vez se tuvo en Cuba”, comentó el actor, quien no sería el único en alzar la voz.

“Se acabó el miedo en Cuba”

William Valdés, actor, cantante y presentador de televisión cubano y que actualmente vive en la Ciudad de México, fue otra de las personalidades de la farádula que utilizó sus redes sociales para expresar su punto de vista de la situación que se vive en Cuba.

“Se acabó el miedo en Cuba. Mi país está atravesando una crisis humanitaria. La gente se está muriendo, no hay medicina, no hay comida, esto lleva así años por la dictadura y el socialismo en la isla. Hay que salir a la calle y hacer lo que se tenga que hacer para sacar a estos hdp que llevan más de 60 años reprimiendo a un país completo, no hay libertad en Cuba”.