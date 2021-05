“No cabe duda que el tema de inmigración ha sido uno de los más controversiales durante años. Ya ni me acuerdo desde cuándo empezó este problema, pero en este momento preciso sabemos que hay cambios todos los días y que las leyes se ajustan, algunos están a favor, otros están en contra, pero ¿qué va a pasar con millones de inmigrantes que siguen sin un estatus legal?”, expresó el Padre Alberto.

En su intervención, el Padre Alberto fue tajante al decir que este tema no tiene nada qué ver con la política y se trata de un tema humano: “Hay millones y millones de personas que están en un limbo y yo escucho a latinos decir ‘esa gente’, por favor, esa gente son nuestros hermanos”.

“También es importante entender en qué postura se encuentran, o sea, tengo una orden de deportación, soy indocumentado, estoy sujeto a deportación expedita, no soy exportación expedita, todo eso es importante, pero hay que llegar a un reconocimiento”, expresó Ángel Leal.

EE.UU. depende de la mano de obra inmigrante

Industrias como la de la construcción, jardinería, turismo, agricultura y restaurantes, entre otras, dependen de la mano de obra inmigrante, por lo que hay que tomar en cuenta que el último censo indicó que el porcentaje de crecimiento de EE.UU. está bajando.

“Entonces, sí no tenemos la aportación de los inmigrantes para ayudar, no solamente a consumir, pero también a trabajar, nuestra economía no se va a poder seguir manteniendo como una primera potencia”, le compartió Ángel Leal al Padre Alberto.