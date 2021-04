María Celeste causa polémica en su canal de YouTube

La reconocida periodista consigue la ‘confesión’ del Padre Alberto

“¿Por qué no entregó los hábitos? Eso si hubiera sido honesto”, le dicen usuarios Doce años después de que el Padre Alberto “se hiciera famoso” luego de que se divulgaran unas fotografías suyas en las que aparece besándose con una mujer en la playa, se ‘confiesa’ ante la periodista María Celeste, pero usuarios ponen en duda su honestidad. A través de su canal oficial de YouTube, donde tiene hasta el momento más de 35 mil suscriptores, María Celeste, quien hace apenas unos días regresó a Univisión como invitada del programa Despierta América, tuvo una polémica charla con el Padre Alberto. María Celeste y Padre Alberto hablan sobre el poder del amor Antes de entrar de lleno con esta entrevista, la ex conductora de Primer Impacto recordó que el sacerdote, lejos de molestarse por la filtración de estas imágenes, admitió que estaba enamorado y que llevaba muchos años con ese conflicto. Además, el Padre Alberto se mostró en desacuerdo con algunas ideas de la iglesia católica, entre ellas, el celibato. De todo lo que ha pasado a partir de ese capítulo de su vida hasta el día de hoy, fue de lo que habló en esta entrevista (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

“Yo no lo veía como un escándalo”: Padre Alberto El Padre Alberto, quien sigue siendo sacerdote, pero ahora de la iglesia episcopal, está casado y tiene 3 hijos, además de contar con un show para televisión, y sobre lo que pasó cuando se filtraron sus imágenes desde la playa besándose con una mujer, dijo: “Yo no lo veía como un escándalo, yo sé que escandalizó a mucha gente, desafortunadamente, pero tengo muchas amigas monjitas y sacerdotes, incluso unos cuantos obispos católicos romanos que siempre me dicen: ‘Alberto, detesto que hablen de lo tuyo como un escándalo'”.

Respetaron su decisión El sacerdote reveló que en la iglesia católica respetaron su decisión y lo querían de la misma manera, pero a partir de ese momento, ya pertenecía a otro equipo: “Diría yo que es el mismo equipo, pero en diferentes esferas. Siento que he podido continuar con la vocación que Dios me dio, de servir a Dios, pero hoy en día quizás de una forma más tradicional”. El Padre Alberto compartió que actualmente vive el sacerdocio como lo hacían muchos desde la época de Jesús y los apóstoles y que se siente muy bien, ya que su esposa ha sido una gran bendición, así como sus tres hijos, a quienes describe como una maravilla.

Los tres hijos del Padre Alberto María Celeste le preguntó sobre su hijo mayor, quien tiene 26 años y no es su hijo biológico: “Nos ayuda mucho con los hermanitos. La chiquita, Camila, tiene 10, va para 11, y Alberto Felipe tiene 8, va para 9, y a veces hablas con él y parece que estás hablando con una persona de 40 años. Los tres disfrutan mucho la vida con nosotros (él y su esposa), tenemos una vida muy feliz. La periodista, sin esperar más tiempo, le preguntó al sacerdote si llegó a pensar en que se pudo haber quedado sin ninguno de sus dos amores: su mujer y Dios. “Te digo la verdad, para mí el amor a Dios es algo que me ha acompañado toda la vida, la fe es lo único en la vida que no me falta”.

Padre Alberto lleva 12 años en la iglesia episcopal Sobre este mismo tema, mencionó que su relación con Dios siempre la sintió intacta, y que el hecho de haber tenido amigos pastores presbiterianos, bautistas, luteranos, episcopales y anglicanos casados y con familias, lo ayudó mucho. “Yo nunca sentí que el celibato, o no vivir el celibato, o tomar la decisión de no seguir en la iglesia romana me iba a apartar de alguna forma de lo que era la devoción a Dios y lo he comprobado, llevo 12 años en la iglesia episcopal casado y siendo cura de parroquia”.

Cómo cambió su vida El entrevistado compartió que ahora, a diferencia de su vida anterior, atiende a sus hijos por la mañana y los lleva al colegio: “Cuando son los tuyos, la cosa cambia y Dios me ha bendecido mucho después de ser padre de familia y padre espiritual”. María Celeste insistió nuevamente en que le compartiera, 12 años después, del día en que se filtraron sus fotografías en la playa: “El 5 de mayo de 2009, ni mi esposa ni yo sabíamos nada de que esas fotos iban a salir. La noche anterior, recibí la llamada de una periodista que me preguntó: ‘Padre, ¿es verdad?'”.

El Padre Alberto simplemente se enamoró El Padre Alberto quiso dejar muy en claro que las fotografías que le tomaron junto a su ahora esposa no fueron a un costado de su iglesia, como se aseguró, además de que estaba en su día libre y que estaba, y sigue estando, muy enamorado. “Tener una vida privada, cuando una persona es tan pública, y tener una traición a lo que es la disciplina de la iglesia del celibato, es verdad, yo pedí disculpas y a toda la gente le pedí perdón, pero creo, que al igual que todos, cometemos pecados y pedimos perdón, también todos nos merecemos levantarnos de nuevo”.

Padre Alberto le confiesa a María Celeste que cometió un error A la distancia, el sacerdote cree que cometió un error al no haber dicho antes que estaba enamorado, pero que al ser “El Padre Alberto”, tenía mayor presión de no decirlo públicamente: “Era más difícil para mí que para cualquier otro sacerdote, pero la iglesia si lo sabía”. “Les decía (a los sacerdotes): voy a ser episcopal, me voy a casar y nada más se los digo para que estén preparados porque esto va a pasar, así que mis hermanos sacerdotes más cercanos ya sospechaban que algo venía en el camino, pero el problema fue el ‘timing’, yo no tuve la oportunidad de salir a anunciarlo”.

“Era su responsabilidad” Aunque a muchas personas les gustó la manera en que la reconocida periodista María Celeste llevó a cabo esta entrevista, la cual se realizó por vía zoom, hubo varios usuarios que no les pareció honesto el proceder del Padre Alberto. “El Padre Alberto lo que debió de hacer desde que se dio cuenta que estaba enamorado fue cambiar de iglesia como hizo, porque si esas fotos no salen a la luz pública, él hubiera seguido con esa relación a escondidas. Y si él era un ejemplo a seguir, era su responsabilidad”.