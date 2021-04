En sus redes sociales el padre Alberto pide a sus seguidores ayuda para localizar a joven

La familia le pidió ayuda al padre Alberto para localizar a joven de 19 años

El joven latino es de Miami y se le vio por última vez en Orlando Padre Alberto pide ayuda para localizar a joven latino. El padre Alberto se ha caracterizado por ser muy activo en sus redes sociales y además de mantener informados a sus seguidores de sus proyectos y más recientemente presentar a su familia, ahora utilizó sus plataformas para pedir ayuda para localizar a un joven latino. “Este joven está desaparecido y su familia nos pide que ayudemos a encontrarlo. Es de Miami, pero se desapareció en Orlando. Tiene solo 19 años. Y oremos por su madre que está desesperada”, fue la descripción que dio el popular padre sobre la desaparición de Anthony Mejias, de 19 años de edad. Padre Alberto ayuda latino: Usa redes para pedir apoyo Tras el mensaje del padre Alberto en sus redes sociales, varios de sus seguidores han dejado mensajes de apoyo y no han dudado en compartir la información con la fotografía del joven latino Anthony Mejias, de 19 años de edad, el cual fue visto por última vez en Orlando, pues el joven ya no llegó a su casa en Miami. “Esperamos todos en el Señor que ya haya aparecido”, “bendito sea Dios, ayuda a este joven y que esté sano. Dios Padre celestial te lo rogamos AMÉN”, “Dios mío que aparezca pronto y aléjalo de todo mal, amén”, “Te pedimos por el regreso de este joven a su casa AMÉN”, fueron algunos de los comentarios que dejaron en las redes del padre.

Padre Alberto ayuda latino: ¿Qué le pasó al joven? Tras su desaparición, en el sitio reddit.com se señala que el joven desapareció en el área de Orlando, que su nombre completo es Anthony Isaiah Mejias Blanco, de 19 años de edad y mide 5’10 pies, además que al momento de su desaparición usaba una camiseta roja de manga corta y unos jeans. “Atención, residentes de Florida Central, necesitamos su ayuda para localizar a Anthony Mejias, que fue visto por última vez en dirección al oeste en Sandlake Rd / McCoy hacia Orange Ave. Estaba en la parada de autobús Redcoach en Sandlake / McCoy en Orlando, FL, entre las 11 p.m. y las 12 a.m. del 1 de abril de 2021. Anthony fue visto por última vez vistiendo una camiseta roja de manga corta y jeans”, dice uno de los comentarios de la página.

Padre Alberto ayuda latino: Madre está desesperada La madre de Anthony Isaiah Mejias Blanco, de 19 años de edad, se encuentra desesperada porque no sabe nada del paradero de su hijo, ella viajó a Orlando para saber más sobre la desaparición de Anthony, según dio a conocer una compañera de su trabajo, quien al igual que el padre Alberto compartió en sus redes la información del joven. Según la usuaria de Facebook de nombre María C Ruiz, la madre del joven es su compañera de trabajo y ya se encontraba en Orlando para repartir flyers con la intención de que si alguien lo vio, pueda dar información a la policía para poder dar con él lo más pronto posible.

Padre Alberto ayuda latino: Joven estaba esperando el autobús La usuaria María C Ruiz publicó información sobre la desaparición del joven: “We need Help ! Es el hijo de una de nuestras agentes. Regresaba de la Universidad de Tallahassee ayer jueves, tenía que hacer cambio de guardia en Orlando a las 12 de la noche y por no tener el ID con él, no lo dejaron subir, es el último video que tienen de él”. “Su mamá que lo esperaba aquí (Miami) a las 3 am cuando no lo vio llegar, notificó a la police. En estos momentos ella está en Orlando pasando flyers para ayudar a su búsqueda. Necesitamos pasar la información en el noticiero en Orlando y Miami. Por favor si nos puedes colaborar, por favor! Repost”.

Padre Alberto ayuda latino: Se muestran preocupados por joven La publicación de Facebook ha sido compartida más de 400 veces y entre los comentarios, se pide no dejar de compartir para que el joven latino aparezca lo más pronto posible. “Qué horror , aparezca pronto”, “qué horrible! Espero esté a salvo y que regrese a casa pronto”, son los comentarios en Facebook. Mientras que los seguidores del padre Alberto también mostraron su preocupación por el joven latino y expresaron su apoyo por el joven y mandaron sus oraciones para que aparezca pronto y a salvo, además de compartir la publicación que compartió el padre.

Padre Alberto presenta a su familia El padre Alberto es una personalidad muy reconocida en los Estados Unidos por su trabajo en medios de comunicación y por la relación que mantiene con Ruhama, la cual causó revuelo cuando se dio a conocer que el padre había roto el celibato tras darse a conocer unas fotos de ambos besándose en la playa. Y ahora, 12 años después la pareja festeja un año más de matrimonio y aprovechó la ocasión para dar a conocer a su familia y el nuevo proyecto en el que participa el padre Alberto, Hablando claro con el Padre Alberto, el cual tocará temas de familia, matrimonio y trabajo.

Padre Alberto abre las puertas de su casa a revista El padre Alberto concedió una entrevista a People en Español donde emocionado el padre dio a conocer que celebra 12 años de casados, y donde aprovechan para hablar de sus hijos y de su regreso a la televisión con el programa Hablando Claro con el Padre Alberto, el cual lo tiene muy emocionado. “¡El padre Alberto y Ruhama Cutié celebran 12 años de matrimonio! Por primera vez, la pareja abre las puertas de su casa en el sur de la Florida para hablar en exclusiva de su vida rodeados por sus hijos, y del regreso del padre Alberto a la televisión”, publicó la revista en sus redes sociales.

Las críticas no se hicieron esperar En la publicación donde el puertorriqueño presenta a su familia varios usuarios enviaron sus comentarios criticando al sacerdote por no quitarse la vestimenta: “Se debió quitar la ropa de sacerdote, ¿un sacerdote besándose con una mujer?”, “qué horror que haga lo que se le pegue la gana, pero que se quite esa vestimenta”. “Ese señor no es sacerdote para que use esa vestimenta. Ya no hay respeto de nada, qué le cuesta ser un hombre con su mujer pecadora por cierto, por haberse metido con un sacerdote .. peores cosas se verán, Dios nos ayude a soportar tanta burla y blasfemia en contra de la Iglesia Católica”, comentaron los usuarios.

Responde a las críticas por su vestimenta Pero ante las críticas hechas a su vestimenta, el padre Alberto Cutié no se quedó callado y utilizó sus redes sociales para responder a sus detractores: “No sabía que a la gente le interesaba tanto cómo nos vestimos los sacerdotes y los religiosos de distintas tradiciones… pues aquí les envío un gráfico sencillo. Un abrazo a todos…”. “La gente nomás opina a lo tonto! Usted siga vistiéndose como quiera!”, “a veces la ignorancia es aterradora.. me pregunto , ¿por qué las personas opinan sobre la vestimenta? Does that really matters ?”, “esas personas que critican, no son cristianas, son religiosas fanáticas, no conocen la Biblia palabra de Dios”, fueron los mensajes de apoyo que hicieron en la publicación del padre.