“Saludos, Padre Alberto, espero te encuentres bien, te cuento que yo no la estoy pasando muy bien que digamos. Tomé una decisión y estoy pagando las consecuencias de esta decisión que ha dejado boquiabierto a muchos. Algunos llamados amigos me han juzgado, condenado y abandonado”. Aún habría más…

“Pensé muchas cosas, que si el gobierno cubano, que si esto, que si el otro, no sabía, pero eventualmente, me llamaron el 4 de mayo por la tarde, y de hecho trabaja aquí, es periodista de Mega News, Diana Montaño, que trabajaba en aquel entonces con esa revista mexicana”.

La periodista se mostró sorprendida por la reacción del Padre Alberto, a pesar de que él no se imaginaba lo que vendría más adelante: “Ciertamente fue muy difícil el próximo día ver aquella portada, ver aquellas fotos que yo no había visto y de repente decían algo de ‘celibato’ en la portada”.

“Pero de todos modos es un compromiso muy serio y nunca quise fallarle a Dios y a la iglesia. Desafortunadamente, tengo que decir que muchos, a los que realmente no les interesaba la iglesia, fueron los que más duro me tiraron piedras”, dijo sin poder contener la risa.

Con rostro serio, el cura aseguró que de todo esto aprendió que las personas que lo quieren lo van a querer para siempre: “Aprendí que las personas que te quieren no necesitan tantas explicaciones ni tantas excusas. El que no te quiere y te rechaza, no importa cuantas explicaciones y excusas le des, no las va a recibir”.

“Tengo que decir que supe desde el principio que tenía que pedir perdón y le pedí perdón a mi audiencia, a mi gente y a todos. Lo más importante es no fallarle a Dios, y si usted me pregunta a mí, que fue lo más dificil, fue pensar que, de alguna forma, le estaba yo fallando a una promesa que hice ante Dios y eso no lo quería hacer”, expresó el Padre Alberto.

Perdonó a las personas que lo juzgaron

Ya casi para concluir con esta charla entre el Padre Alberto “del 2009” y el Padre Alberto “del 2021”, el sacerdote se dijo a sí mismo que no pase tanto tiempo dando explicaciones, ya que la gente no está listo para entender sobre este tema y no han vivido lo que él ha vivido en carne propia.

“En mi vida, gracias a Dios, siempre he podido tener mucho perdón, aparte que Dios me ha dado, mi esposa siempre me lo dice, que se me resbalen mucho las cosas, especialmente las cosas que no son muy importantes. Que me juzgue una persona que me conoce, que me conoce mi corazón y mi mente, no toda la gente en la calle que tiene su opinión”.