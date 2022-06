El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y otros líderes del hemisferio occidental presentarán el viernes lo que se anuncia como una hoja de ruta para los países que reciben a un gran número de migrantes y refugiados, informó la agencia The Associated Press.

Pero Washington no está solo en esto: Colombia y sus vecinos albergan a los millones de venezolanos que abandonaron su país; México recibió más de 130.000 solicitudes de asilo el año pasado, muchas de haitianos, el triple que en 2020: muchos nicaragüenses escapan a Costa Rica y los venezolanos desplazados representan casi una sexta parte de la población de la pequeña Aruba. Archivado como: pacto migratorio.

Millones de inmigrantes reciben beneficios

El presidente Guillermo Lasso de Ecuador anunció la semana pasada el estatus temporal de los venezolanos en su país, estimado en alrededor de 500.000. Dijo en un panel de discusión el martes que su país estaba devolviendo la generosidad de España y Estados Unidos por recibir a un gran número de ecuatorianos que huyeron hace más de dos décadas.

Por su parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, recibió ovaciones de pie en una comparecencia el jueves por describir cómo su gobierno ha otorgado estatus temporal a 1 millón de venezolanos en los últimos 14 meses y está procesando otras 800.000 solicitudes. “Lo hicimos por convicción”, dijo Duque a The Associated Press, diciendo que no podía ser indiferente a los venezolanos que perdieron sus hogares y medios de subsistencia y que estaba preparado para sufrir en los índices de aprobación. Archivado como: pacto migratorio.