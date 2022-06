Paul Stanley revela lo que nadie hubiera imaginado

A mas de 20 años de la muerte de su padre, Paco Stanley, el conductor dice que habló con él desde el ‘más alla’

También, dijo que planea hacer una serie sobre la vida del recordado humorista

¡Pacatelas! El 7 de junio de 1999, a las afueras del restaurante El Charco de las Ranas en la Ciudad de México, el conductor, además de actor, Paco Stanley, fue asesinado tras recibir cuatro disparos en el rostro, y ahora, a más de 20 años de este trágico suceso, su hijo Paul Stanley dice que habló con él desde el más allá.

En una entrevista que concedió a varios medios de comunicación, entre ellos al programa Ventaneando de TV Azteca, el conductor del programa Hoy expresó su sentir al cumplirse un aniversario más de la muerte de su padre, además de compartir que planea hacer una serie sobre la vida del recordado humorista.

¿Resucitó Paco Stanley?

“(Tenía) 14 años, y a pesar de que gracias a Dios tengo a mi padrastro y siempre me ha apoyado, siempre me ha hecho falta mi padre y lo recuerdo siempre con mucho cariño y siempre (me pregunto) qué hubiera pasado si viviera, qué pensaría de lo que hago, de verme ya como un hombre, ya no un niño”, expresó el hijo de Paco Stanley.

Paul Stanley comentó también en esta entrevista que el hecho de que la gente siga recordando a su padre con mucho cariño, a él y a toda su familia los llena de mucho orgullo: “Todos los días le hago un homenaje dedicándome a esto que él hacía y lo hago con mucho amor y mucho respeto”, reveló.