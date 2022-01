El actor mexicano se dirige a Gabriel Cuevas, reportero de TV Azteca, para decirle: “La neta no me metan en sus chismes”, para luego atender a los demás reporteros, quienes le quisieron preguntar sobre sus proyectos actuales.

“¿Por qué siempre provocan?”

En este momento, el actor mexicano se olvidó de la entrevista para insistir en que el reportero de TV Azteca no guardaba la sana distancia, a diferencia de sus compañeros: “La ignorancia tuya. No entiendes, hay que guardar la distancia, si ellos la guardan, ¿por qué no la guardas tú? O sea, ¿por qué siempre provocan? Yo estoy aquí en buena onda contestando y vienes con tus mam…das”, expresó un muy molesto Eduardo Yáñez.

Esta acción provocó un sinfín de reacciones, en donde seguidores no pasaron la oportunidad de tachar el comportamiento del actor: “Es un grosero, por eso me cae tan mal, ya deberían vetarlo de todos lados y ya no pelarlo por agresivo”, “Pide guardar la distancia y trae mal puesto el cubrebocas”, “Como que ya cayó mal el sujeto”, “Viejo ridículo”, “Ya mejor que se jubile, no le den más crédito, se equivocó de carrera este señor”, se podían leer en ese momento.