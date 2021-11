Por toda esta situación, tuvo que ofrecer una conferencia de prensa en la que negó que hubiera llegado en estado inconveniente al trabajo, “Me siento muy consternado, muy triste, pues estaba muy comprometido. Llevaba tres meses preparándome para el proyecto, sin embargo, asumo las consecuencias de mis actos y no me queda otra más que aceptar la decisión”. comentó. El Universal

Ahora, la representante legal se retracta y asegura que el también actor no ha sufrido represalias laborales. "Quiero ser muy, muy clara y contundente en el tema que se está comentando de las cancelaciones con el señor Pablo Montero. Quiero decirles que no tiene ninguna cancelación de ninguna índole. Sus conciertos están confirmados; el primero es este fin de semana en California, en Estados Unidos", mencionó al programa mexicano de televisión 'De primera mano' de Imagen TV.

Las polémicas se suman a la vida de Montero

Durante el reality de “La casa de los famosos”, Pablo Montero estuvo en el programa al igual que Celia Lora, quien declaró que el cantante le había pedido tener sexo con ella desde que se conocieron. “El otro día te pregunté si te acordabas cómo nos habíamos conocido, pues claro que no te vas a acodar, a mí no me digas de respeto, lo primero que me dijiste es ‘siempre te he querido coger’, eso fue lo primero que me dijiste”, le dijo a Pablo durante una discusión en la casa.

La revista TvNotas, recoge las declaraciones que Celia Lora hizo en contra de Pablo Montero en sus redes sociales, donde los fanáticos le cuestionaban sobre su estancia en La Casa de los Famosos y desató aún más la polémica de lo que opina sobre el cantante mexicano a quien calificó como 'de lo peor' a tal grado de casi golpearla.