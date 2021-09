El portal informa que tras esto, Celia Lora se fue en contra de Pablo Montero, llamándolo “pendej….” y que no se sabía siquiera el himno nacional de su país. Tras este “golpe bajo”, la discusión no se pudo postergar aún más, provocando que varios de los integrantes de la casa fueran a romper con la tensión que se estaba formando.

“Todo tiene un límite”; Pablo Montero rompe en llanto tras su discusión con Celia Lora

Tras estas declaraciones y la pelea que tuvo con Celia Lora, el cantante mexicano Pablo Montero se sinceró en el cuarto de confesiones y rompió en llanto después de que la hija del músico Alex Lora le faltara al respecto de esa manera, comentando que no era la primera vez que lo hacía, ni con él, ni con otros miembros de la casa:

“Yo creo que todo tiene un límite, ya te lo había comentado que alguna vez me faltó al respeto Celia, me dijo un viernes, es que no seas pendej… y yo me lo temé así, no me voy a estacionar o a encasillar con eso y meterme a una discusión cuando ya sé cómo se ha portado con las demás personas y mejor la ignoré y seguí con lo mío”.