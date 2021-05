Ángela Aguilar no se equivocó al cantar el Himno Nacional, pero aún así las redes sociales se ‘inundaron’ de críticas para la joven hija de Pepe Aguilar, algo que quizás no previó Pablo Montero, a quien el nerviosismo lo traicionó y terminó cometiendo garrafal error minutos antes de que comenzara la gran final del futbol mexicano entre Santos y Cruz Azul.

“Ángela Aguilar la criticaron por el Himno y no se equivocó. Pablo Montero cantó horrible y se equivocó como 20 veces”, “Ángela lo canta de manera magistral!! Críticas la velocidad … no considero que eso sea un pecado”, “pero no sacaban de sus sucias bocas a la señorita Ángela Aguilar, put… todos”, escribieron algunos usuarios en Twitter.

“Que en el dedo tu eterno destino, nos convoca a lidiar con valor”, dijo Pablo Montero al frente del micrófono y las críticas en redes sociales como Twitter, no se hicieron esperar, haciendo hincapié que el cantante lagunero no pudo superar la interpretación de Ángela Aguilar en la pasada pelea de Saúl Canelo Álvarez.

Pero tampoco faltaron las críticas para la misma Ángela Aguilar: “Ángela no alcanzó el tono, el otro no se supo la letra”, “Aguilar se equivocó con el ritmo y la melodía. Montero se equivocó en la letra. Ambos se equivocaron. Punto”, “los dos han sido patéticos”, escribieron en Twitter. VEA EL VIDEO AQUÍ

“¿Pablo Montero no fue a la escuela en México?”

Y las críticas siguieron: “¿Pablo Montero no fue a la escuela en Mexico? A mí me hacían cantar el Himno dos veces por semana, y se me grabó de memoria”, “ja, ja, ja, ya se equivocó Pablo Montero al cantar el Himno Nacional”, “que en el dedo tu eterno destinoooo… se pasó Pablo Montero en la final del Cruz Azul vs. Santos”.

“Si se quejaban de Ángela Aguilar cantando el Himno Nacional, Pablo Montero le dijo quítate que ahí te voy en la final de Santos & Cruz Azul”, “Pablo Montero es una táctica de Santos para desmadrar los oídos de los jugadores del Cruz Azul”, fueron otros de los comentarios.