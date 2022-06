Pablo Montero, protagonista de la serie El último rey, se dio a la fuga para no pagar 750 dólares en un restaurante en Ciudad de México

en un restaurante en Ciudad de México Al parecer el famoso cantante y actor mexicano lo habría planeado todo

Un trabajador dijo que al parecer “es la forma de operar del señor”, porque ya lo había hecho en otros restaurantes de la zona

¡SE FUE SIN PAGAR! Pablo Montero, protagonista de la serie El último rey, se dio a la fuga para no pagar 750 dólares en un restaurante en Ciudad de México y no, no fue un descuido, porque al parecer el famoso cantante y actor mexicano lo habría planeado todo.

Pablo Montero vuelve a dar de qué hablar y esta vez se debe al escape que planificó para no tener que pagar los 15 mil pesos, equivalentes a $750 dólares, que se gastó en un lujoso restaurante de la zona de Polanco, en la CDMX. Aquí están las pruebas del presunto delito.

Pablo Montero se dio a la fuga para no pagar 750 dólares en un restaurante

“Ese día, Pablo tenía ya un compromiso, iba a cantar en el aniversario del restaurante La Polar, con Lupillo Rivera, pero agarró la fiesta y no llegó. Estuvo en el restaurante francés (Au Pied de Cochon) del Hotel Presidente; de hecho, pidió el privado para estar más a gusto con su chava y otros tres amigos”, reveló un testigo a TV Notas.

Durante la velada, “estaba muy contento, estuvo cantando y se echó sus tragos, por eso ya no fue al otro evento. Pero el problema fue que como a las dos de la mañana se fueron sus amigos y él se quedó ahí con la chica con la que iba, más tarde se fue ella en un taxi y él planeó toda su escapada”, contó al medio de entretenimiento la persona que lo vio todo.