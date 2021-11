ALICIA MACHADO SE ENCUENTRA DESILUCIONADA DE PABLO

A través de redes sociales, la ganadora del reality ‘La Casa de Los Famosos’ compartió un video y declaró que se sentía muy decepcionada del mexicano: “Simplemente quiero dejarle saber a Pablo que estoy bastante desilusionada. La tragedia que hemos vividos como pueblo es devastadora. Yo entiendo que los artistas no deberíamos de tener una bandera política, pero sí una bandera de humanidad”.

“He tenido miedo por mucho tiempo pero la situación que vive mi país, pero creo que me siento en lo personal, si quizás Pablo no fuera mi amigo, no sentiría eso, pero siento mucha desilusión”, confesó la ex Miss Universo Alicia Machado en redes sociales.