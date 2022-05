Fue a través del programa Chisme No Like que se dio a conocer dicha información sobre el actor, compartiendo una serie de videos que confirman la salida de Pablo Lyle e inclusive platica con los dueños de la cafetería en donde trabaja como mesero para ganar un poco de dinero. Archivado como: Pablo Lyle arresto domiciliario.

Captan al actor de Televisa en la calle cuando cuenta con arresto domiciliario

Posterior al video que presentaron de las entrevistas a los dueños y al empleado del lugar, presentaron una segunda grabación en donde lograron captar a Pablo Lyle en el lugar en donde servía café. En las imágenes se le observa platicar con los dueños al actor mexicano y afirmaron que le permitieron dormir en el estacionamiento del lugar.

Por su parte, Ceriani aseguró que el café es un lugar totalmente legal, "Quiero aclarar que el lugar es súper legal y la verdad yo creo que estos argentinos quisieron ayudar a Pablo, yo no sé si sabían toda la situación, no sabemos si hubo un contrato de trabajo, estoy seguro que durmió días allí", apuntó el periodista de Chisme No Like.