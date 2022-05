Tras rumores de que la joven mexicana estaba solventando los gastos de sus hijos mientras el actor pagaba su condena y arreglaba su situación legal en Miami, ahora se sabe que era cierto que ella le había pedido el divorcio, pues en Chisme No Like se confirmó la información y además mostraron imagines de Ana Araujo con su ‘nuevo amor’.

Ana Araujo estuvo apoyando al actor en lo que pudo e incluso se estaba quedando en casa de su cuñado, con quien aparentemente ya tiene conflictos también, y ahora según Chisme no Like, la joven siguió su vida, y dejó a Pablo Lyle a su merced en espera del juicio que se ha postergado en varias ocasiones.

Elisa Beristain y Javier Ceriani, titulares de Chisme no Like, aseguraron que Pablo Lyle está devastado esperando su juicio final pero ahora en soledad, porque su esposa lo abandonó: “Ana Araujo definitivamente abandonó a su esposo Pablo Lyle, se separa, deja a su hombre y lo abandona en su peor momento, están separados y el plan de divorcio confirmado, se terminó el amor, el acompañamiento…”, comentaron.

En una investigación del programa ‘Chisme no Like’, se presentaron imágenes de que Ana Araujo, esposa de Pablo Lyle lleva tiempo saliendo con Marc Crosas, ex futbolista y ahora comentador deportivo, con quien habría sido vista en un concierto del grupo Coldplay en el mes de marzo, además de en varias salidas a cenar.

La esposa de Pablo Lyle ¿lo confirma?

A raíz de que Chisme no Like da la noticia de la confirmación de la relación, este 8 de mayo pasado, Ana Araujo, quien borró varias fotografías que tenía junto a Pablo Lyle, llamó la atención con un mensaje que quedaría perfecto para la situación de la separación con su marido.

“8 de Mayo del 2022. La vida no es una línea recta, no hay una meta al final, lo que vives en el inter entre que naces y mueres eso es la vida, no hay más. Al final de todo no hay nada, ¿realmente estás viviendo para ti? . . . C O N F Í A”, escribió en la descripción de un texto en negro que le salió del corazón.