“Hace unos meses, en un arranque de desesperación y tristeza, Pablo le llamó a Ana y le dijo que ya no podía más, que estaba harto de su situación, que no tenía esperanza de evitar la cárcel y que no sabía cuánto tiempo pasaría allí”, se puede leer en la declaración que el allegado a ambos dijo a TvNotas.

Ana Araujo y Pablo Lyle llevarían distanciados desde el mes de diciembre, según lo comentado por ‘Chisme no Like’, sin embargo, ‘el amigo cercano’ a la pareja, entrevistado por ‘TvNotas’, manifestó que el responsable de todo es el actor pues no sólo su situación complicó todo, sino que en su depresión, animó a su esposa a buscar el amor por otro lado.

La noticia de que la aún esposa de Pablo Lyle, la joven Ana Araujo le pidió el divorcio a tan sólo unas semanas del juicio del actor y que incluso, ya sale en plan sentimental con Marc Crosas, ex futbolista y comentarista deportivo, impactó a todos por la dura situación del actor quien continúa en arresto domiciliario.

Pablo Lyle se ‘sacrifica’ para que su esposa sea feliz

Y es que de no ver el final de su situación legal, de atravesar por quiebra financiera, de no poder trabajar ni salir, ni ver a sus hijos, Pablo Lyle decidió ‘sacrificarse’ y decirle a su esposa Ana Araujo que buscara otra pareja y se olvidara de él, porque no era justo que su familia sufriera las acciones que lo tenían prácticamente en prisión.

Sin embargo, aparentemente, Ana Araujo no quería dejarlo a su suerte: “Ella también estaba destrozada por su situación, pero al principio le dijo que no pensara así, que no quería dejarlo pese a que toda está situación la tiene al límite, pues toma cuanto trabajo puede para generar dinero y sacar adelante a sus hijos, y también para apoyarlo a él”, dijo el amigo cercano.