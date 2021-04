“Es duro, y lo vemos no nada más en lo que hacemos nosotros. Yo creo que una chava que trabaja en el área de mercadotecnia en una oficina que está guapa y trata de irse lo más cubierta a su trabajo porque de repente siente cosas del jefe que no le gustan y que el jefe está ahí y ella no puede hacer nada porque necesita la chamba, pues es fuerte”, expresó el actor mexicano.

“Pasa al revés también”, asegura Pablo Lyle

Y cuando nadie lo esperba, Pablo Lyle compartió que conoce a personas que han pasado por situaciones de acoso en el medio artístico, sobre todo cuando están comenzando con sus carreras. La condcutora Natalia Téllez aseguró que el actor es uno de ellos.

“A mí me pasó algo, cuando iba empezando, nunca he hablado de esto en mi vida. Cuando iba empezando yo en esto, en algún momento me invitaron a hacer un proyecto y la persona que estaba al frente, que era un hombre, me hizo más de una insinuación, pero yo estaba muy silvestre y la verdad me valía mad… si lo hacía o no lo hacía”.