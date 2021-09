Pero con lo que no contaban era que la aseguradora pidió al juez quel juicio que le permitiera deslindarse de este caso, pues aseguran que no tenían conocimiento de lo que pasó en esa terrible fecha para el actor mexicano donde perdió la vida Juan Pablo Hernández.

“Ese tipo debería estar preso”

No pasó mucho tiempo para que usuarios reaccionaran a este noticia en la que Pablo Lyle verá aplazado una vez más su juicio por homicidio involuntario: “También en Estados Unidos hay corrupción, este hombre desde el día uno ya debería estar preso por asesino”.

“Ese tipo debería estar preso”, “La aseguradora no fue responsable de las malos acciones de estos tipos. Que ellos paguen por su descontrolada ira”, “Con esa cara de no arrepentirse para nada no sé cómo duerme”, “¿Le pagaron al juez? ¿Qué onda, por qué están con tanto juego?. Ya que pague, le quitó la vida a un ser humano, no a un animal”.