Pablo Alborán sale del clóset y se sincera ante el mundo.

El cantante español abrió su corazón y se declaró homosexual desde su Instagram.

“Tengo algo que deciros…” Así comenzó su declaración.

El cantante y compositor español Pablo Alborán habló públicamente de su homosexualidad por primera vez. Lo hizo de forma sencilla, auténtica y valiente desde su cuenta de Instagram.

Hoy Pablo Alborán ha sorprendido a sus muchos seguidores de Instagram con una noticia íntima y valiente. Reflexionó en la red sobre su homosexualidad y salió, públicamente, del closet.

“Tengo algo que deciros…”, comienza el post. Y en un video lleno de honestidad sigue:

“Hola familia, hola a todos. Como sabéis, el mundo nos está dejando algunas noticias agridulces últimamente. Todos nos sentimos extraños, nos replanteamos la vida, el trabajo, lo que nos hace feliz y lo que no.

Creo que, en muchas ocasiones, nos hemos olvidado del amor que nos une, ese que nos hace más fuertes y mejores, y hoy, desde ese amor, me gustaría contaros algo muy personal.

Siempre he luchado en contra de toda expresión que vaya en contra de cualquier libertad o igualdad. Desde el racismo, la xenofobia, el machismo, la transfobia, la homofobia, cualquier tipo de odio.

Y hoy quiero que mi grito se haga un poco más fuerte, tenga más valor y peso.

Estoy aquí para contaros que soy homosexual, que no pasa nada, la vida sigue igual. Yo necesito ser un poco más feliz de lo que ya era.

Mucha gente lo supone, lo sabe, o, simplemente, le da igual. En mi casa, en mi familia, he sentido siempre la libertad de poder amar a quien he querido, de dedicarme a lo que he querido, me he sentido arropado y acompañado a la hora de cumplir cada uno de mis sueños.

En mi trabajo, entre mis amigos, en mi compañía de discos, en Warner, jamás me sentí discriminado, odiado, nunca sentí que discriminaba a alguien por ser yo.

Pero, desgraciadamente, hay mucha gente que no lo vive así, y por eso, hoy, sin miedo, también espero que este mensaje le haga el camino más fácil al alguien.

Pero, sobre todo, esto… lo hago por mí.

Siempre he escrito canciones que hablan sobre ti, sobre mí, sobre lo que sucede alrededor. Siempre he pensado que se puede sentir identificado cualquiera con mis letras, sin importar género, la edad o, incluso, el idioma, porque para mí la música es libre y quiero sentirme igual de libre que mis canciones.

Quiero ser coherente, consecuente y lo más responsable posible conmigo mismo.

Seguiré centrando mi vida pública en mi trabajo, mi música. Intentaré hacer mi trabajo lo mejor que sé, desde las entrañas, con un respeto absoluto a la profesión y al público.

Quiero daros las gracias por el cariño que siempre he recibido, por el apoyo incondicional que me dáis, y luego, porque nos podamos ver pronto y enseñaros todo lo que estoy preparando.

Viene un disco muy especial para mí. Os mando un abrazo muy fuerte ¡y a vivir! A vivir, que la vida se va”.

VIDEO Pablo Alborán homosexual: Puedes ver el video completo haciendo click en la foto de abajo.

Pablo Alborán, de 31 años, con más de una década de fama y respeto en el mundo de la música, hace así de auténtica su declaración.

Es consciente de que siendo un artista con millones de seguidores en todo el mundo, se ha convertido en modelo e inspiración de muchos. Por eso, él decide no ocultar su condición sexual sin miedo a los prejuicios y siempre a favor de la verdad sin “maquillajes”.