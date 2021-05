Oyelowo cumple nueva pasión como director de “The Water Man”

LOS ANGELES (AP) — Mientras actuaba en películas como “Selma” (“Selma: el poder de un sueño”) y “Lee Daniels’ The Butler” (“El mayordomo de la Casa Blanca”), David Oyelowo descubrió una nueva pasión: dirigir. Oyelowo se sintió inspirado a ponerse detrás de la cámara tras aprender distintos trucos de directores respetados como Ava DuVernay y Will Gluck. Su deseo de actuar y dirigir en la misma película se hizo más fuerte al ver obras exitosas de sus amigos Nate Parker en “The Birth of a Nation” (“El nacimiento de una nación”) y Joel Edgerton en “The Gift” (“El regalo”), así como a Mel Gibson, ganador de un Oscar a la mejor dirección por “Braveheart” (“Corazón valiente”).

Por años, Oyelowo hizo las preguntas necesarias para sentirse lo suficientemente seguro para dar su propio salto. Su debut como director, “The Water Man”, se estrena el viernes en cines. La película, escrita por Emily A. Needell, fue producida por Harpo Films y Oprah Winfrey fue productora ejecutiva. Oyelowo dijo que aprendió de DuVernay a captar el tema de la película, y le acredita a Gluck el haberle enseñado la importancia de que un director capture todos los elementos de un filme: vestuario, fotografía y edición, además de la interpretación de cada actor.