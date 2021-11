Aracely Arámbula con tanque de oxígeno alarmó a sus seguidores

La mexicana estaba trabajando y de pronto sucedió lo inesperado

Grabó un video para decirle a sus seguidores lo que estaba pasando Aracely Arámbula con tanque de oxígeno. La actriz mexicana impactó a sus seguidores alarmándolos con un video donde se puede ver desde su casa recibiendo respiración asistida por medio de unas sondas con oxígeno, ¿será que cayó en las garras del COVID y la está pasando bastante mal? Mediante un video de Instagram de la propia Aracely Arámbula, replicado por ‘Chisme no Like‘ se puede ver como mediante una transmisión en vivo, la mamá de los hijos de Luis Miguel comentó que no la había estado pasando tan bien en los últimos días por lo que decidió apoyarse de un tanque de oxígeno. Con un filtro de Instagram para no verse tan mal de su rostro, una gorra de colores, una blusa blanca con rayas horizontales y un cardigan negro, Aracely Arámbula transmitió en vivo para más de 1500 personas que se conectaron en el momento y explicar por qué traía un tanque de oxígeno. Recientemente, la ex de Luis Miguel habría declarado que sí vio la serie del papá de sus hijos, pero que siempre estuvo en contra de que se mostrara su historia porque la dramatizarían demasiado y no sería acorde a lo que realmente pasó, sin embargo, ahora reapareció y contó algo más alarmante.

Con oxígeno, Aracely Arámbula causa sorpresa a sus seguidores “Ustedes saben que sudo mucho y me quitó la blusa cuando llego a mi camerino y pues obvio la cuerpa lo resiente, así que llegué el lunes con poquito mormadita y bastantes estornudos…”, comenzó contando Aracely Arámbula con su característico humor a todos sus seguidores que le preguntaban qué le había pasado. “Pues ya no Eva hermosa, ya no estoy enferma gracias a Dios… fíjate que es lo que les estoy contando muy contenta, y les cuento que venía estornudando mucho el lunes en el avión y me dio mucha pena pero pues está completamente sanitizado y me bajo y estaba mormada y estornudando mucho…”, dijo la actriz mientras se agarraba la sonda que le daba oxígeno.

Pidió a la gente que no se alarmaran por el tanque de oxígeno Y es que, la actriz mexicana dijo que el martes estuvo resguardada cuidándose para amanecer mejor, aunque no dijo que se trataba de gripa, era lo más probable, pero el miércoles tuvo una cita de trabajo: “Si se acuerdan, ayer les mandé unas historias de unos estudios muy lindos donde estaba yo y grabé la Patrona que me trae muy bellos recuerdos y entonces me oía muy mormada”, dijo. “Eso fue ayer y hoy increíblemente desperté súper bien, mi voz es otra, como pueden escuchar, me oigo súper mejor, pero sí estoy reforzando mucho con mis adaptógenos, esto que traigo aquí es un hidrógeno y es una cosa super saludable para uno, para el cuerpo”, manifestó asegurando que no tenía nada grave.

¿Recomienda usar oxígeno a sus seguidores? Aracely Arámbula responde “Es ideal para el cuerpo, para las células, pero también para la piel, no saben la piel como se pone así que los que me digan… bueno ahorita tengo un filtro porque no ando maquillada y ya estamos casi casi sin pestañas, así que…”, recomendó Aracely Arámbula darse este tipo de tratamiento para mejorar su aspecto físico. En el video de Chisme no Like, la gente comentó: “No habrá sido la vacuna???”, “Yo tengo gripa por cambios de clima, y no necesito oxígeno”, “¿Por qué la gente siempre minimiza todo a “una simple gripita” y sigue saliendo y conviviendo normal? Así les ha pasado a varios amigos y todos han dado positivo a COVID. Pero les cuesta admitirlo, mientras siguen esparciéndolo”, “Para una simple gripa necesitas oxigeno? Te dio covid por que no te has vacunado”, “Si se pone una inyección mas de Botox las cejas le van a llegar a la nuca”, “Tiene el coronavirus se hace”, escribieron.

Hace unas semanas tuvo un escándalo con los reporteros Se le van encima. Se revela video en donde la actriz mexicana Aracely Arámbula es 'atacada' por un grupo de reporteros mientras se encontraba en el interior de un automóvil junto a sus hijos, retoños también del cantante Luis Miguel. Tras esto, uno de los paparazis abre la puerta del vehículo, provocando que el instinto maternal se apodere de la guapa actriz. Las cosas cada día se vuelven más complicadas para la actriz Aracely Arámbula, y es que la protagonista de telenovelas mexicanas no se ha dado abasto con toda la tremenda exposición mediática que ella y sus hijos tienen desde que se dio a conocer su separación del cantante Luis Miguel.

Aracely Arámbula es ‘atacada’ junto a sus hijos por varios reporteros en Los Ángeles Ante esto, la guapa mexicana ha hecho de todo para que sus hijos Miguel y Daniel, fruto de su relación con el cantante Luis Miguel, se mantengan lo más alejados de la prensa y el ojo público, provocando que Aracely Arámbula saque su instinto maternal para proteger a sus hijos de críticas y especulaciones. Sin embargo, recientemente ocurrió un hecho en la ciudad de Los Ángeles que provocó que “La Doña” rápidamente protegiera a sus pequeños al ver cómo un reportero abrió el automóvil en donde se encontraban, provocando que rápidamente la actriz ocultara el rostro de uno de sus hijos.

“Da la cara mujer”; Aracely Arámbula es ‘atacada’ junto a sus hijos por varios reporteros en Los Ángeles En el video, el cual fue compartido por diversas cuentas en la red social de Instagram, entre ellos la cuenta de @chamonic3, se logra observar cómo un grupo de reporteros estaban rodeando el automóvil de Aracely Arámbula, mientras que al interior se encontraban la actriz y sus hijos. Durante el clip, los reporteros le estaban reclamando a la ex de Luis Miguel el por qué había golpeado a uno de sus compañeros, diciéndole que “diera la cara” y saliera a aclarar la situación: “¿Por qué no quieres hablar con los medios de Los Ángeles”, le pregunta una reportera al inicio del video.

Le recriminan por haber golpeado a una reportera; Aracely Arámbula es ‘atacada’ junto a sus hijos por varios reporteros en Los Ángeles Posteriormente, otra reportera le cuestiona a Aracely Arámbula el por qué presuntamente había golpeado a una de sus compañeras: “Ayer se portaron muy mal con una reportera, ¿Por qué la golpeaste? Da la cara mujer”, fueron una de las tantas cosas que se podían escuchar por parte de varios de los paparazis que se encontraban ahí. Y es que, a pesar de que no se veía al interior del automóvil en que viajaba la protagonista de telenovelas de Telemundo, debido a que los vidrios estaban polarizados, una de las reporteras afirmó que “La Doña” estaba grabando todo con su celular, mientras que se encontraba resguardando los rostros de sus hijos.

Abren la puerta del automóvil sin permiso; Aracely Arámbula es ‘atacada’ junto a sus hijos por varios reporteros en Los Ángeles Y por si las cosas no fueran a empeorar para ella, la molestia de Aracely Arámbula incrementó aún más cuando uno de los reporteros abrió sin permiso alguno la puerta del automóvil en donde se encontraba uno de sus hijos, lo que provocó que rápidamente la actriz agarrara a su retoño y le tapara su rostro con una chaqueta, mientras gritaba: “¡Ciérrale, ciérrale! No puede hacer eso”. Estas acciones provocaron que los seguidores y fanáticos de la actriz se mostraran bastante sorprendidos y molestos por la actitud que los reporteros tuvieron en contra de ‘La Chule’, asegurando que habían infringido deliberadamente en la privacidad de ella y de sus hijos al abrir la puerta de su auto sin permiso alguno.

"Qué falta de respeto a su privacidad" A través de la cuenta del programa Chisme En Vivo, se pueden observar varios comentarios de algunos de los seguidores de la actriz y cantante, quienes no dudaron en dejar su comentario al respecto, tachando la actitud que tuvieron algunos reporteros en contra de Aracely Arámbula y sus hijos. "¿Pero los paparazzis le abrieron la puerta del carro? Ahora sí se pasaron", "qué atrevidos, les meten su puñete y después se están quejando", "qué falta de respeto, ella nunca ha andado exhibiendo sus hijos, después les dan y entonces ahí sí", "se pasan los reporteros, que bárbaros, abusivos", "las personas tienen derecho a su privacidad e intimidad, respeten esa pequeña parte, no sean ordinarios", fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer en el video.