No es tan sencillo como se ve

Aunque congelar los óvulos parece tener mucha más atención, hasta hace poco — tal vez porque es una opción para mujeres solteras que aún están esperando conocer al Mr.Right y reta las normas sociales al igual que al temido reloj biológico— el congelarlos está mucho más establecido y tiene un porcentaje de éxito más alto. Y siempre se crean extra en caso de que un embarazo falle. Mientras la tecnología continúa mejorando, terminamos con más y más excedentes de embriones viables en almacenamiento.

Ya sea que seas o no pro-vida, es muy difícil decidir cómo manejar qué hacer con todos esos embriones no deseados. Si alguna vez has revisado tratamientos de fertilidad, sabes que el FIV es increíblemente cara y a menudo no está cubierta con un seguro. La adopción también es un proceso largo y costoso. En cambio, transferir un embrión, usualmente cuesta menos de $4,000. Pero incluso el proceso no es tan sencillo como quizá pienses. Algunos grupos religiosos están trabajando con centros de almacenamiento de embriones para facilitar la “adopción” de embriones. Sin embargo, American Society for Reproductive Medicine deja claro que ellos no abogan el uso de la misma terminología para embriones como lo hacemos con niños vivos, y que la transferencia de embriones debe ser referida como una “donación”. La conclusión es que si estás considerando un tratamiento de fertilidad diferente y decides ir por congelar embriones, asegúrate de conocer las leyes de tu estado, redactar un contrato con tu pareja, y pensar muy bien sobre cómo quieres manejar los embriones extra en el futuro.