El 2 de Julio es el Día Nacional del Objeto Volador No Identificado (OVNI) en los Estados Unidos. Si eres como la mayoría, no estás segura de creer en ellos pero tampoco lo estás de que estemos solos en el universo. Sea como sea que te sientas al respecto, un montón de información respecto a los OVNIs ha sido revelada al público a través de numerosas fuentes como la página de la NSA (en inglés) dedicada a documentos no clasificados respecto a los OVNIs.

De acuerdo al Departamento de Defensa de los Estados Unidos: “Entre 1948 y 1969 la Fuerza Aérea investigó 12,618 avistamientos de OVNIs. De ellos, se encontró que 11,917 fueron causados por objetos materiales como globos, satélites y aviones; objetos no materiales como electricidad, reflejos y otros fenómenos naturales; objetos astronómicos como estrellas, planetas, el sol y la luna; condiciones del clima y farsas. Sólo 701 de los avistamientos siguen sin explicación.” Encontramos 15 historias de OVNIs que son tan claramente recordadas por todos aquellos involucrados, que es difícil no creerlas.